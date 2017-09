Afghanistan: 4 morts, 14 blessés dans un attentat sur un marché

Quatre personnes ont été tuées et quatorze blessées dimanche à la mi-journée dans un attentat sur un marché de musique à Khost, capitale provinciale instable dans le sud-est de l'Afghanistan, selon des responsables locaux.

"Un engin déclenché à distance par un téléphone portable a tué quatre personnes et en a blessé 14 sur un marché", a déclaré Faizullah Khairat, chef de la police de Khost, capitale de la province éponyme.

Le responsable du département de la Santé de Khost, Habib Shah Ansari, a confirmé un bilan de "quatre morts et plus d'une dizaine de blessés, acheminés vers les hôpitaux".

L'explosion s'est produite vers midi (7H30 GMT) au moment où la foule se pressait au marché pour acheter de la musique et des vidéos à télécharger sur les téléphones mobiles.

L'attentat n'a pas été revendiqué mais les talibans sont très présents dans cette région frontalière, limitrophe des zones tribales du Pakistan qui échappent au gouvernement central d'Islamabad.

Les insurgés islamistes s'en sont déjà pris par le passé aux marchés et magasins vendant de la musique et des vidéos, qu'ils avaient interdites comme toute autre forme de distraction quand ils étaient au pouvoir à Kaboul (1996-2001).

Les forces américaines en Afghanistan disposent d'une base près de l'aéroport de Khost, le Camp Chapman, opéré conjointement avec l'armée afghane et régulièrement visé par des attentats.

Elles ont également formé et entrainé une milice auxiliaire locale, les Forces de protection de Khost (KPF), réputées pour leur violence et leurs abus, y compris contre les civils.

L'attentat de dimanche survient au moment où le gouvernement afghan envisage de former quelque 20.000 civils au maniement des armes, afin qu'ils assurent la défense de leurs localités et pour soutenir une armée afghane épuisée et démoralisée face au harcèlement des talibans et du groupe jihadiste Etat islamique.

Ces forces civiles seraient placées sous un commandement militaire, selon des sources militaires afghanes et américaines.