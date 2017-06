Afghanistan: plus de 200 tués et 700 blessés, le pire ramadan depuis 2001

L'Afghanistan vient de vivre le mois de ramadan le plus meurtrier depuis le début de l'opération américaine en 2001, selon un décompte de l'AFP à la veille de l'Eid-el-Fitr, avec au moins 200 morts, principalement civils, et 700 blessés.

Ce mois sacré pour les musulmans, entamé le 27 mai, a été notamment marqué par une attaque au camion piégé en plein Kaboul le 31 mai. Cet attentat qui visait le quartier diplomatique, la pire qu'ait subi Kaboul en 16 ans, a fait au moins 150 tués - tous Afghans - et 400 blessés.

L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, a jeté des centaines de manifestants dans les rues pour protester contre l'insécurité, dont quatre au moins ont été tués par les tirs de la police.

Trois kamikazes se sont fait exploser le lendemain, 2 juin, pendant les funérailles d'une des victimes, tuant encore sept personnes.

Le carnage du 31 mai et les événements qui ont suivi ont laissé la capitale sonnée, hantée par la peur d'un nouvel attentat.

Les hostilités avaient commencé au premier jour du jeûne, avec l'explosion à Khost (est) d'une voiture piégée par les talibans ciblant une milice locale de sinistre réputation, financée par la CIA: treize personnes avaient été tuées et six avaient été blessées.

Les talibans, mais aussi le groupe Etat islamique - installé principalement dans l'est mais connu pour viser la minorité chiite - ont également attaqué une mosquée chiite dans Kaboul, un site de prière à Herat (est) et plusieurs positions des forces de sécurité dans les provinces de Parwan et de Paktia, causant la mort de 20 personnes et blessant des dizaines de personnes.

"C'était le mois le plus meurtrier pour les Afghans pieux et pour tous ceux qui observent le jeûne", a confirmé à l'AFP un analyste politique, le général Abdul Wahid Taqat.

"Ils ont tué partout où ils pouvaient, dans les mosquées, dans les rues ... parce qu'ils pensent que plus ils tuent plus grande sera la récompense", a-t-il ajouté.

L'animation qui précède habituellement la célébration de l'Eid et de la fin du jeûne est nettement plus retenue cette année, notamment à Kaboul où la population redoute de nouvelles attaques de la part d'extrémistes persuadés de gagner, à cette occasion en particulier, un billet direct pour le paradis.

Alors que la fin du ramadan approchait, avec la célébration de l'Eid-El-Fitr dimanche, une voiture piégée a fait jeudi 34 morts et une soixantaine de blessés jeudi à Lashkar Gah, capitale du Helmand dans le sud: l'attentat, devant une branche de la New Kabul Bank, visait une foule de civils et de forces de sécurité attendant de pouvoir toucher leurs salaires.

"Les Taliban, Daesh (acronyme arabe de l'EI), Al-Qaida, tous concourrent à faire de 2017 l'année la plus meurtrière, comme un avertissement donné aux Etats-Unis qui envisagent de renforcer leurs troupes en Afghanistan," a poursuivi le général Taqat.

Washington devrait annoncer prochainement le renfort de plusieurs milliers d'hommes en soutien aux 8.400 soldats Américains déjà déployés pour encadrer et former les forces afghanes, afin de renforcer la lutte contre les islamistes qui ne cessent de gagner du terrain et d'infliger de lourdes pertes à l'armée et la police.

Au plus fort de son intervention, déclenchée après le 11 septembre 2001 pour chasser le régime taliban coupable d'héberger Al-Qaida et son leader, Oussama Ben Laden, l'armée américaine a compté jusqu'à 100.000 hommes en 2011 sur le terrain.

Dans un message adressé vendredi à l'occasion de l'Eid, le leader des talibans, Mollah Haibatullah Akhundzada qui n'apparait jamais en public, a promis de continuer de combattre les forces étrangères jusqu'à leur retrait total.