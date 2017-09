Après Tal Afar, l'Irak lancera la bataille contre l'EI à Hawija

Les forces gouvernementales et paramilitaires irakiennes lanceront prochainement la bataille pour reprendre Hawija, au nord de Bagdad, au groupe Etat islamique (EI), ont indiqué vendredi des responsables, au lendemain de la reconquête de Tal Afar, l'un des derniers bastions jihadistes du pays.

Après avoir été chassés de Tal Afar, dans le nord de l'Irak, les membres de l'EI ne tiennent plus que Hawija et sa région, à 300 kilomètres au nord de Bagdad, et trois villes du désert occidental frontalier de la Syrie. Les autorités irakiennes s'étaient jusqu'ici refusées à donner l'ordre dans lequel ces batailles seraient livrées.

"Après que la mission à Tal Afar s'est conclue par un succès total, les troupes se dirigent vers Hawija", dans la province de Kirkouk, riche en pétrole et que se disputent le gouvernement fédéral à Bagdad et le Kurdistan irakien, a indiqué le Commandement conjoint des opérations (JOC) dans un communiqué.

Ahmed al-Assadi, porte-parole des unités paramilitaires du Hachd al-Chaabi, dominé par les milices chiites soutenues par l'Iran, a précisé à l'AFP que "l'opération de libération de Hawija débutera sûrement quelques jours après l'Aïd al-Adha", la grande fête musulmane que les chiites irakiens célèbreront à partir de samedi et pendant quatre jours.

En prévision de ces combats, "des millions de tracts ont été largués sur Hawija pour annoncer à ses habitants qu'ils en auraient bientôt fini avec les gangs terroristes de l'EI", a indiqué le JOC tandis que des appels "à se rendre et à remettre les armes" ont été adressés aux jihadistes.

En outre, les habitants ont été appelés à "s'éloigner des points de rassemblements des jihadistes car ils pourraient devenir une cible des avions" irakiens et de la coalition internationale anti-EI emmenée par les Etats-Unis.

La zone que les forces anti-EI veulent reprendre s'étend sur "9.000 kilomètres carrés".

La question de la participation des peshmergas, les combattants kurdes qui avaient notamment pris part aux combats pour la reconquête de Mossoul, doit encore être tranchée, a-t-il ajouté. Cette question est particulièrement sensible du fait de la dispute autour de la province de Kirkouk, qui vient de décider de participer au référendum kurde sur l'indépendance, fermement rejeté par Bagdad.

Jusqu'à présent, cette province est dans le territoire fédéral et pas dans la région autonome du Kurdistan.

Au cours de la bataille de Hawija, les forces irakiennes entendent également chasser l'EI de la partie orientale de Shargat, une ville plus à l'ouest, sur le fleuve Tigre.