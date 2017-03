Argentine: le concert de l'icône du rock qui vire au drame

Une icône du rock argentin mêlant musique et politique qui déplace des foules, la rumeur d'un dernier concert et une organisation dépassée : l'émotion était grande dans ce pays après la bousculade qui a fait deux morts dimanche.

Le phénomène est difficilement compréhensible hors d'Argentine, où Carlos Alberto "Indio" Solari, 68 ans, reste peu connu. Mais dans la patrie de Maradona et d'Evita Peron, à qui l'on compare sa popularité, chacune des rares apparitions de ce chanteur est un évènement.

Des dizaines de milliers de familles traversent le pays pour assister à ses "messes", comme les appellent les "ricoteros", ses supporters qui ont développé une identité fondée sur la rébellion et la résistance à l'establishment.

En 1976, en pleine dictature, Solari fonde "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota". Ce groupe aux paroles ésotériques, alors confidentiel, fait de sa musique un refuge contre la répression, épousant l'histoire du pays.

Malgré la dissolution du groupe, en 2001, l'Indio Solari poursuit sa carrière en solo, cultivant l'indépendance et le mystère autour de lui - ses apparitions dans les médias restent rarissimes - tandis que sa popularité grandit.

"C'est un phénomène de masse, populaire et très difficile à expliquer", avait déclaré l'artiste argentin Rocambole (Ricardo Cohen) auteur de ses pochettes de disques.

Ainsi, dans la nuit de samedi à dimanche, quelque 400.000 spectateurs de toutes les générations ont envahi la petite ville d'Olavarria, à 350 km au sud-ouest de Buenos Aires, là où la mairie n'attendait "que" 170.000 personnes.

Après avoir révélé en 2016 qu'il était atteint de la maladie de Parkinson, la rumeur a couru parmi les fans de l'Indio que c'était là son dernier concert. Redoublant de ferveur, les "ricoteros" ont afflué de toute part, affublés de t-shirt, tatouages, drapeaux et voitures à l’effigie du rockeur chauve aux lunettes de soleil rondes.

- Spectateurs sans billet -

"+Complet+, ça n'existe pas pour mon public, ils assistent de toute façon au spectacle", avait-il déclaré, en référence à ses prestations, où nombre de ses spectateurs entrent sans billet.

Le concert se déroulait sur un immense terrain en plein air qui peut accueillir officiellement 200.000 personnes maximum, selon le maire de la ville Ezequiel Galli, du PRO (centre-droit), parti du président Mauricio Macri, qui rend la production responsable des incidents.

"La situation est devenue incontrôlable" car "on n'attendait pas autant de monde", a expliqué dimanche l'édile de cette ville de 130.000 habitants.

Au cours du récital, deux hommes de 42 et 36 ans sont morts dans une bousculade et une dizaine de personnes ont été hospitalisées. Deux personnes restaient lundi en soins intensifs et 341 autres étaient toujours portées disparues, selon la police et les hopitaux.

La légende du ballon rond Diego Maradona a transmis lundi ses "condoléances aux familles des victimes".

Alors que l'enquête est toujours en cours, le président Macri a mis en cause ce week-end l'organisation, donnant une dimension politique à l'affaire. "Voilà ce qui se passe quand on ne respecte pas les règles", a-t-il déploré sur la chaîne America TV.

Comme une grande partie de son public, il y a quelques années, Solari s'était déclaré pro-Cristina Kirchner, l'ancienne présidente qui a gouverné l'Argentine de 2007 à 2015.

Ce n'est pas la première fois que ce type d'évènements sont émaillés d'incidents en Argentine. Le plus symbolique d'entre eux remonte à 1991, avec le décès de Walter Bulacio, un adolescent de 17 ans arrêté par la police en marge d'un concert des "Redonditos de Ricota" à Buenos Aires. Il présentait des signes de torture après un passage au commissariat.

L'Etat Argentin a été condamné dans cette affaire par la Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) et Walter Bulacio est devenu le martyr des "ricoteros".

Dimanche, avant de quitter les 400.000 spectateurs qui lui faisaient face, l'Indio Solari a lâché : "C'est du délire, on se sait plus comment appeler ça".