Arrêt dans le village de Viktor Orban pour les contrôleurs de l'UE

Avec son stade de football démesuré et son petit train dédié, le village du Premier ministre hongrois Viktor Orban se rêve en pôle touristique. Mais il se serait bien gardé d'attirer des visiteurs un peu particuliers: les contrôleurs du budget de l'Union européenne.

Ces membres du Parlement européen, qui inspectent la façon dont l'argent communautaire est dépensé, sont attendus mardi à Felcsut, le village où a grandi Viktor Orban, à une trentaine de kilomètres de Budapest.

Pas sûr que leur emploi du temps leur permette de goûter au charme rétro d'un voyage dans le train à mini locomotive rouge vif mis en service en 2016. La délégation de la Commission du contrôle budgétaire (CONT) se concentrera sur un autre aspect: la pertinence du cofinancement par l'UE de cette ligne ferroviaire reliant deux villages de 1.500 habitants grâce à 1,9 million d'euros de fonds européens.

"Il n'y a pas grand chose à voir" le long des six kilomètres de voies bordées de champs de tournesols, reconnaît le contrôleur qui circule parmi la quinzaine de passagers assis sur les belles banquettes de bois des deux wagons, un vendredi de septembre.

Ce n'est pas le charme du paysage que les parlementaires devront juger mais les chiffres présentés par le gouvernement hongrois pour solliciter le financement de Bruxelles: le site d'investigation Atlatszo soupçonne Budapest d'avoir largement exagéré la fréquentation escomptée sur cette ligne.

Selon l'enquête du site, les recettes de la ligne sont bien inférieures à son coût de fonctionnement. L'argent communautaire investi dans ce train hérisse les opposants à Viktor Orban alors que le Premier ministre hongrois ne cesse d'accuser la Commission européenne de tous les maux.

Objet de moqueries dans une partie de la presse hongroise, le petit train de Felcsut ne semble pas moins avoir ses aficionados comme Jozsef Kovacs, maire de Tapszentmiklos, à une centaine de kilomètres, qui assure emprunter la ligne pour la dixième fois depuis sa mise en service.

"Nous aimons venir ici", assure l'édile à la tête d'un groupe de dix visiteurs arrivés en minibus. Lors d'une précédente visite, explique-t-il à l'AFP, il s'est même fait offrir un café par Viktor Orban, dont la pimpante maison de village voisine le stade de football de 3.800 places, le double de la population du village, inauguré en 2014.

- "Neutralité" -

La mission des parlementaires européens en Hongrie, entamée lundi, a mis en rage le gouvernement, le chef de cabinet du Premier ministre évoquant un "outrage".

"Le seul crime" de ce "malheureux petit village" est d'être lié à Viktor Orban, s'est indigné Tamas Deutsch, un député du parti Fidesz de Viktor Orban au pouvoir depuis 2010.

Le parlementaire y dénonce le spectre d'une "ingérence" politique de Bruxelles alors que la majorité conservatrice est déjà en campagne pour décrocher un troisième mandat d'affilée aux législatives prévues au printemps 2018.

Lors de leur visite de trois jours en Hongrie, les eurodéputés ne limiteront cependant pas leur inspection aux finances du train de Felcsut.

Ils se pencheront également sur un projet lancé par la précédente équipe municipale de Budapest, de centre gauche: le prolongement de la ligne 4 du métro entaché de soupçons de fraude.

L'Office européen de lutte antifraude (Olaf) a déjà dit avoir relevé de "graves irrégularités" dans ce chantier de 1,7 milliard d'euros cofinancé par l'UE.

Le voyage de la Commission du contrôle du budget européen est "politiquement neutre", a ainsi pu se défendre la cheffe de la délégation, l'eurodéputée allemande Ingeborg Grassle.

Mais l'opposition hongroise, qui ne cesse d'accuser le gouvernement Orban d'avoir bâti un système clientéliste favorisant un cercle de proches, voit dans ce déplacement une façon de faire entendre ses griefs.

Elle ne désespère pas que les eurodéputés en visite à Felcsut y croisent son maire, Lorinc Meszaros, technicien chauffagiste de métier, ami d'enfance de Viktor Orban, devenu en quelques années l'un des hommes les plus riches de Hongrie.

La gestion du petit train et de l'académie de football du village ne sont qu'une des multiples activités de ce quinquagénaire désormais actif dans une vingtaine d'entreprises, dont une importante société de travaux publics et un groupe de presse qui a récemment acquis des dizaines de titres nationaux et régionaux.