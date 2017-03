Attaque de Kaboul : incertitudes autour de la revendication de l'EI

L'incertitude demeure sur l'identité des assaillants après l'attaque du plus grand hôpital militaire d'Afghanistan à Kaboul mercredi, revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), dont la réelle présence dans le pays reste source d'intenses spéculations.

Les autorités mettent cette revendication en doute et désignent les talibans, qui s'en sont défendus, ou le réseau Haqqani, installé à la frontière pakistanaise.

Seule certitude: l'extrême violence de l'assaut contre cet établissement de 400 lits, "mené à la grenade, au fusil d'assaut mais aussi au couteau pour achever les blessés, une fois les munitions épuisées", a confié à l'AFP un porte-parole du ministre de la Défense, Mohammad Radmanish.

Une "cruauté barbare", selon lui, dont l'EI s'est fait une marque de fabrique en Syrie et en Irak.

Selon le ministère de la Santé le massacre a fait "au moins 30 morts", mais une cinquantaine selon la chaîne de télévision Tolo News, et des dizaines de blessés.

Après avoir hésité, les talibans ont démenti toute implication, comme ils l'ont fait par le passé quand le nombre de victimes civiles s'avérait très lourd.

L'EI a alors revendiqué l'opération sur la messagerie cryptée Telegram, puis dans un compte-rendu détaillé par l'intermédiaire de son organe de propagande Amaq.

Des sources au sein des services de sécurité ont aussitôt confié leur scepticisme à l'AFP, jugeant l'opération trop ambitieuse pour un groupe en perte de vitesse, selon les autorités.

"Nous avons certains indices qui contredisent cette assertion", a répété jeudi l'une d'elles, notant que "Daech (acronyme arabe de l'EI) est sous pression après avoir subi de lourdes pertes".

"Certaines indications montrent plutôt qu'il s'agit du réseau Haqqani dont les cellules sont toujours actives dans la région", a ajouté ce responsable sous le couvert de l'anonymat.

"L'EI a revendiqué l'opération peu après que les talibans s'en sont distanciés", a rappelé jeudi à l'AFP un analyste pakistanais, Rahimullah Yusufzai. "Mais nous avons déjà vu que lors d'attaques en places publiques les Talibans s'abstiennent généralement d'endosser la responsabilité. C'est pourtant conforme ici à leur mode opératoire".

- possible opportunisme -

"La présence de Daech reste une source d'interrogation", admet un analyste sécuritaire à Kaboul, Atiqullah Amarkhail. "Mais chaque fois que les Talibans ou Haqqani renoncent à revendiquer un attentat, quelle qu'en soit la raison, ils offrent une opportunité à Daech de le faire".

Depuis son apparition en janvier 2015 en Afghanistan, l'EI a surtout été signalé dans l'est du pays, à proximité du Pakistan, même si le groupe a pu perpétrer des attentats anti-chiites au coeur de Kaboul: en juillet 2016 contre une manifestation hazara (plus de 85 morts) et à trois reprises à l'automne contre des mosquées.

A partir d'août dernier, les forces américaines ont conduit de nombreuses frappes aériennes sur ses bastions, principalement dans le Nangarhar. En un an, "le nombre de combattants de l'EI est passé d'environ 3.000 dans onze districts, à 600 ou 700 dans trois districts" à la frontière pakistanaise, selon le général Charles Cleveland, porte-parole de la mission de l'Otan Resolute Support (RS). "Et douze de leurs principaux commandants ont aussi été tués".

Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, présenté jeudi, la mission de l'ONU en Afghanistan (Manua) nuance ce bilan et signale le retour avéré de l'EI dans certaines zones de l'Est dont il avait été chassé, "malgré les opérations de nettoyage".

Daech est également soupçonné de gagner du terrain dans le nord du pays où des combattants du Mouvement islamique d'Ouzbékistan (IMU) ont annoncé leur allégeance.

"Selon certains chercheurs, ils seraient 800 dans six provinces" du nord et du nord-est. "Cette allégeance a irrité les talibans" note Mokhtar Mafae, un chercheur basé dans la grande ville du nord Mazar-i-Charif.

"La vérité c'est que tous ces groupes terroristes sont tous en mesure de nous nuire", reconnaît le porte-parole du ministère de l'Intérieur Sediq Sediqqi. "Ils menacent le monde et malheureusement nous sommes sur la ligne de front, au prix d'énormes sacrifices".