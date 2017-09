Au Helmand, les marines saluent la stratégie de Trump pour l'Afghanistan

Davantage de temps pour mener à bien leur mission et l'emporter: c'est avec soulagement que les marines déployés dans la province instable du Helmand, fief taliban, ont accueilli la récente décision du président Donald Trump de maintenir ses troupes en Afghanistan.

"Il n'y a pas de limite de temps. Nous avons tout le temps du monde (...) pour accomplir notre mission de la bonne manière", se félicite le sergent George Caldwell, un marine âgé de 30 ans rencontré par l'AFP à Camp Shorab, une base du Helmand, la plus vaste et la plus méridionale des provinces du pays.

Il est loin d'être le seul de cet avis dans cette terre d'opium qui fut le théâtre de féroces batailles après le déclenchement de la guerre en 2001 et où la pression des talibans demeure intense.

Les insurgés y contrôlent ou tentent actuellement de conquérir 12 de ses 14 districts. Les Afghans eux-mêmes reconnaissent que leur armée n'est pas encore prête à les y affronter seule.

Les forces américaines, après avoir un temps eu jusqu'à 20.000 hommes dans le seul Helmand, n'y comptent plus que 300 marines, déployés en avril dernier pour une mission de l'Otan destinée à assister et entraîner leurs homologues afghanes.

Les Etats-Unis comptent au total 11.000 soldats sur le sol afghan et pourraient en déployer jusqu'à 4.000 de plus dans le cadre de la nouvelle stratégie dévoilée par M. Trump fin août. On ignore combien d'entre eux pourraient rejoindre le Helmand.

- Paix imparfaite -

Dans le désert brûlant et poussiéreux qui entoure la base, les militaires afghans s'entraînent à déloger des insurgés d'un groupe de maisonnettes, à évacuer les blessés par hélicoptère et à repérer les engins explosifs dissimulés au sol.

Cet exercice fait partie du "cycle de préparation opérationnelle", lancé en avril par les marines. Destiné à des soldats afghans venus du front, il dure 12 semaines pendant lesquelles ils se forment et se reposent.

Pour le général Wali Mohammad Ahmadzai, qui a pris l'an dernier la tête du 215e corps d'armée afghan dans le Helmand, le soutien américain est crucial. "Notre armée n'est pas assez mûre pour combattre seule", lance le haut gradé, apprécié des marines pour sa stratégie offensive et son intolérance envers la corruption.

"Des troupes en plus nous donneraient la capacité de bouger plus vite. Si vous ajoutez des ressources et des conseillers, nous serions capables de parvenir à des résultats plus rapidement", renchérit le brigadier général Roger Turner, commandant de la force d'intervention des marines dans le sud-ouest du Helmand.

Si M. Trump est resté flou quant à sa définition d'une "victoire" en Afghanistan, le brigadier général Turner juge néanmoins peu probable que les insurgés soient un jour totalement défaits.

Il est plus réaliste d'envisager une paix imparfaite entre un gouvernement afghan contrôlant les grands centres de population et les principales infrastructures, tandis que les talibans garderaient la main sur les zones rurales, selon lui.

"Je ne sais pas si (les forces de sécurité afghanes) auront la capacité de contrôler chaque partie du territoire", souligne-t-il.

Un point de vue partagé par de nombreux analystes. Pour Kate Clark, du Réseau d'Analystes sur l'Afghanistan (AAN), "une telle stratégie ne fait qu'accorder un peu d'air au gouvernement (afghan). Ce n'est pas une stratégie pour gagner ou vaincre les talibans", estime-t-elle pour l'AFP.

- Désertions -

Malgré son meilleur entraînement, l'armée afghane continue de subir de lourdes pertes dans le Helmand face à des talibans qui tirent leurs ressources d'un florissant trafic d'opium et de minerais.

Les insurgés, qui ont dirigé le pays entre 1996 et 2001, restent à l'offensive. Ils ont promis un "cimetière" à M. Trump en réponse à sa nouvelle stratégie.

Plusieurs attentats-suicide ont secoué la province ces dernières semaines, dont l'un visant un convoi de militaires afghans dans le district contesté de Nawa, tuant 13 personnes.

A l'échelle du pays, plus de 2.500 policiers et militaires afghans ont été tués sur les cinq premiers mois de 2017, selon l'organisation américaine Sigar.

Le moral des troupes en souffre. S'y ajoutent l'épuisement et de nombreuses désertions.

Mais certains gardent la foi, comme ce jeune commando afghan de 29 ans perché avec son arme sur un toit près du camp. "Ils essaient de détruire le pays (...) Nous sommes sûrs que nous pouvons gagner", lance le jeune homme sous couvert d'anonymat.