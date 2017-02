Blocus: les séparatistes en Ukraine menacent de saisir des entreprises

Les rebelles prorusses ont menacé lundi de saisir les entreprises ukrainiennes se trouvant dans les territoires sous leur contrôle si Kiev ne parvient pas à mettre un terme au blocage en cours des livraisons de charbon par les nationalistes.

Des militants nationalistes empêchent depuis près d'un mois les livraisons de charbon à partir des régions séparatistes vers le reste de l'Ukraine, au risque de pénuries d'électricité, exigeant la fin du commerce avec les séparatistes.

Lundi, les dirigeants des deux républiques séparatistes de Donetsk et de Lougansk ont menacé d'installer leurs partisans dans certaines sociétés si les autorités ukrainiennes n'arrivaient pas à briser ce blocus d'ici à mercredi.

Plusieurs entreprises et industries lourdes continuent d'opérer dans le flou juridique le plus total dans les territoires séparatistes, et ce en dépit du conflit entre les rebelles et l'armée ukrainienne qui a fait près de 10.000 morts depuis 2014.

Afin de continuer à commercer avec le reste de l'Ukraine, ces sociétés sont enregistrées légalement dans des zones contrôlées par le gouvernement, mais paient des impôts à la fois à Kiev et aux rebelles.

Parallèlement, Kiev continue d'acheter un type particulier de charbon qui ne se trouve que dans l'est séparatiste de l'Ukraine et qui est nécessaire au fonctionnement des centrales électriques ukrainiennes.

Les autorités ukrainiennes se sont dites vendredi "prêtes au dialogue" avec les nationalistes, à condition que leurs actions ne se transforment pas en "sabotage".

Ces disputes commerciales interviennent à un moment où des affrontement sporadiques continuent d'avoir lieu le long de la ligne de front, malgré l'instauration d'une nouvelle trêve il y a une semaine.

L'armée ukrainienne a fait état lundi de deux soldats tués et de quatre autres blessés au cours des dernières 24 heures.