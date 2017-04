Bombardements sur une région rebelle près de Damas, 19 morts

Au moins 19 civils, dont six enfants, ont été tués mardi dans d'intenses bombardements aériens sur plusieurs localités de la Ghouta orientale, une région rebelle proche de Damas, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Ce bilan provisoire porte à 49 le nombre de civils tués en deux jours dans des frappes aériennes sur la Ghouta orientale, un bastion des insurgés situé à l'est de la capitale syrienne.

"Il y a eu une série de raids aériens tout au long de la journée (de mardi) et le bilan pourrait s'alourdir", a prévenu le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

D'après lui, les frappes ont touché les localités de Jisrine, Kafr Batna, Douma --la principale ville de la région-- et une zone située entre les villes de Hammuriyah et Saqba, où le bilan a été le plus lourd avec 14 morts.

Un photographe de l'AFP à Douma a vu des enfants blessés assis à même le sol dans une clinique improvisée, couverts de sang et de poussière, attendant d'être pris en charge.

Un autre photographe de l'AFP à Saqba a vu des habitants juchés sur les décombres d'immeubles, dans un nuage de poussière, tentant de déblayer les gravats à la main pour trouver des signes de vie.

La Ghouta orientale, soumise à un siège du régime syrien depuis 2012, est régulièrement ciblée par de nombreux bombardements aériens et des tirs d'artillerie.

Cette région est le dernier bastion de l'opposition au président Bachar al-Assad près de Damas, même si au cours des derniers mois les rebelles de cette région ont signé des accords dits de "réconciliation" par lesquels ils ont évacué certaines des villes qu'ils contrôlaient.

Ailleurs en Syrie, au moins 58 personnes ont été tuées mardi dans une attaque chimique présumée sur Khan Cheikhoun, ville rebelle de la province d'Idleb (nord-ouest), selon l'OSDH.

La guerre en Syrie, qui a débuté en 2011, a fait plus de 320.000 morts et environ cinq millions de réfugiés ainsi que des millions de déplacés internes.