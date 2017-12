Brésil: menacé de prison, Lula fixé sur son sort fin janvier

L'appel de l'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva contre sa condamnation à près de dix ans de prison pour corruption sera jugé le 24 janvier, a annoncé mardi le tribunal chargé du dossier.

Lula, qui est en tête des intentions de vote pour l'élection présidentielle de 2018, pourrait être empêché de se présenter s'il est condamné en deuxième instance.

En juillet, l'icône de la gauche avait été condamné à neuf ans et six mois de prison pour "corruption passive et blanchiment d'argent" par le juge Sergio Moro, qui l'a néanmoins laissé en liberté dans l'attente du jugement en appel.

Ce magistrat emblématique de la lutte anticorruption au Brésil l'a reconnu coupable d'avoir reçu un triplex dans une ville balnéaire en guise de pot-de-vin de la part de l'entreprise de bâtiment OAS.

Lula, visé par ailleurs par six autres procédures judiciaires, a toujours clamé son innocence et se dit victime d'un complot pour l'empêcher de revenir au pouvoir.