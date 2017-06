Brésil: premier vote d'un juge pour l'invalidation du mandat de Temer

Le rapporteur du Tribunal Supérieur Électoral (TSE) a voté vendredi pour l'invalidation du mandat du président conservateur Michel Temer en raison d’irrégularités financières dans la campagne électorale de 2014.

"Je vote pour l'annulation du binôme présidentiel élu en 2014, en raison des abus constatés", a déclaré le rapporteur Herman Benjamin, premier à exprimer son vote parmi les sept magistrats du TSE, dont la décision finale sera prise à la majorité simple.

La plupart des commentateurs s'attendaient à voir le rapporteur se prononcer pour l'annulation du mandat, mais penchent néanmoins pour un dénouement qui verrait le président sauver son poste.

Le scrutin de 2014 avait vu la reconduction pour un deuxième mandat de la présidente Dilma Rousseff (PT, gauche). Mais elle avait été destituée pour maquillage des comptes publics et remplacée il y a un peu plus d'un an par M. Temer, son vice-président, du PMDB (centre droit).

Pour le rapporteur Herman Benjamin, la campagne de 2014 a été marquée par des "abus de pouvoir politique et économique dont l'impact sera ressenti pour longtemps dans notre système électoral".

Si l'élection était invalidée, le tribunal devrait encore déterminer si M. Temer abandonne le pouvoir immédiatement ou s'il peut rester au palais de Planalto jusqu'à l'épuisement des recours.