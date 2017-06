Calme inquiétant dans le gigantesque aéroport Hamad du Qatar

Un calme inquiétant régnait mardi dans le gigantesque aéroport international Hamad de Doha, l'un des plus luxueux au monde, visé par un boycott régional et où sa compagnie phare, Qatar Airways, ne peut plus décoller en direction de plusieurs pays arabes.

L'interdiction faite à Qatar Airways de voler vers l'Egypte, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Arabie saoudite --où sa licence a été retirée-- a eu un effet immédiat sur l'aéroport Hamad qui se voulait la "porte d'entrée du Qatar sur le monde".

La suspension des vols "jusqu'à nouvel ordre" est l'une des nombreuses mesures décidées par l'Arabie saoudite et ses alliés dans le sillage de la rupture des relations diplomatiques, justifiée par le soutien prêté au Qatar à des mouvements islamistes radicaux.

"C'est l'aéroport le plus calme que j'ai jamais vu", s'étonnait Katie en transit pour la Thaïlande. "C'est d'un calme presque inquiétant".

L'immense structure, qui a coûté 16 milliards de dollars (14 milliards d'euros) et qui a été ouverte il y a trois ans, semble en temps normal assez vide en raison de son gigantisme.

Mardi, l'aéroport était quasiment désert.

Avec l'annulation de plus de 30 vols de Qatar Airways au départ et à l'arrivée à Doha, il n'y avait pas de files d'attente devant les comptoirs d'enregistrement. Les navettes de passagers et celles des taxis se faisaient rares devant l'entrée des départs.

Dans le hall des départs, une atmosphère de résignation flottait mardi, alors qu'il n'était plus possible de se rendre par voie aérienne dans de nombreuses villes du Golfe.

Des passagers regardaient avec amusement les écrans avec des vols annulés sur des aéroports de la région comme Dammam et Jeddah (Arabie saoudite) ou Dubaï.

Pour la plupart, l'expérience était vécue avec perplexité.

Comme Razim, pour qui l'interdiction des vols vers les Émirats arabes unis signifie qu'il ne peut plus rendre visite à son oncle qui y réside.

"Je n'ai jamais vu l'aéroport dans cet état", notait cet ingénieur indien qui s'apprêtait à décoller pour New Delhi.

"C'est fou, j'espère que la crise prendra fin rapidement".

Devant le hall des arrivées, Jaffa, un chauffeur de taxi philippin, riait jaune devant le nombre réduit de clients.

"Je n'ai jamais vu aussi peu de gens".

- "Épouvantable" -

Ailleurs dans le Golfe, les clients de Qatar Airways se retrouvaient dans une course d'obstacles pour trouver des vols alternatifs.

Des attroupements se sont formés mardi devant les bureaux de la compagnie nationale qatarie à travers la région. En Arabie saoudite, les autorités ont décidé de fermer les bureaux de Qatar Airways "d'ici 48 heures".

"Tous les vols (de Qatar Airways) ont été annulés", se désolait Marsudi, un Indonésien qui agitait le billet payé par son employeur et qui devait le ramener à Java.

"Ils doivent faire quelque chose", ajoutait-il en l'absence d'informations pour les passagers bloqués.

Aux Emirats arabes unis, la situation était aussi confuse pour les passagers des classes affaires et les travailleurs étrangers tentant de regagner leurs pays.

"C'est carrément épouvantable", déclarait Farrukh Hafez qui cherchait de savoir, devant un bureau de Qatar Airways à Abou Dhabi, s'il pouvait utiliser son billet pour rentrer à Manchester.

"Si je ne peux pas l'utiliser, je ne pourrais pas voyager".

"Ca chamboule mes plans d'été et je ne sais même pas si je pourrais trouver un autre vol sur Manchester".