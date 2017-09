Catalogne: le jour le plus long dans un parlement décidé à changer le cours de l'Histoire

Ancien symbole de la répression de la monarchie espagnole à l'encontre de la Catalogne, le palais qui abrite son Parlement a vécu mercredi l'une des séances les plus tendues et chaotiques de son histoire, au nom du nouveau destin qu'il veut pour la région.

Derrière les murs épais de l'ancien fort construit par le roi Philippe IV pour contrôler la ville rebelle de Barcelone, au début du XVIIIème siècle, la majorité indépendantiste a adopté une loi qui permettra de convoquer, le 1er octobre, un référendum d'autodétermination.

La séance fut marathonienne, ponctuée de "broncas", de reproches, de huées et de débats enflammés. Une journée "historique" pour les indépendantistes. Une "honte" pour la démocratie, selon leurs opposants et le gouvernement espagnol qui a annoncé une énième saisine de la justice contre ce nouveau pas en avant des séparatistes.

"C'est la séance la plus dure et tendue dont je me souvienne", a confié à l'AFP un employé depuis plus de dix ans dans l'assemblée, qui a souhaité taire son nom.

"C'était prévisible. C'est comme une escalade. Nous sommes au niveau du dernier camp de base avant d'amorcer l'ascension de l'Everest, la tension monte et il y a de moins en moins d'oxygène", a ironisé l'ancien député écologiste, David Companyon, assistant à la séance dans les gradins réservés aux invités.

- Brouhaha dans l'opposition -

A l'agenda de cette rentrée parlementaire il n'y avait au départ qu'un ordre du jour classique. Mais, dans un silence lourd, la majorité indépendantiste a demandé, comme c'était attendu, une modification de l'ordre du jour pour voter la loi sur le référendum, tentant de prendre l'opposition de court en ne lui concédant que deux heures pour présenter des amendements.

Ensuite l'ambiance a frôlé la mutinerie. "C'est une injure aux députés!", criait un élu. "On piétine nos droits!", hurlait un autre, tandis que des parlementaires recouraient à toutes sortes de techniques pour suspendre la séance et retarder le débat sur la loi.

Même la présidente du parlement Carme Forcadell n'a pu s'empêcher de crier. "Nous allons voter, nous allons voter !", disait-elle tentant de s'imposer face au brouhaha de l'opposition.

La dirigeante au parlement du parti Ciudadanos (opposition centriste) Inès Arrimadas aussi a porté ses mains à la tête.

C'est "épouvantable", soufflait la jeune députée conservatrice Andrea Levy, une des étoiles montantes de la droite en Espagne.

L'ébullition parlementaire tranchait avec le calme du parc de la Ciutadella, aux abords du Parlement, qui semblait indifférent aux événements à l'intérieur: à peine une quinzaine de citoyens y suivaient l'évolution de la situation, certains avec l'espoir de pouvoir voter, d'autres avec inquiétude.

"C'est le processus le plus anti-démocratique depuis des décennies", se lamentait Nuria Suárez, une militante de 40 ans dénonçant ce "référendum illégal, sans taux minimun de participation avec lequel ils (les séparatistes) veulent déclarer l'indépendance en 48 heures, ce qui aura des conséquences pour l'ensemble de la société et les générations futures".

La journée "historique" s'est achevée par la jubilation des indépendantistes après l'adoption de la loi, des embrassades d'élus qui ont entonné l'hymne catalan, un chant évoquant la rébellion contre la couronne en 1640.

Mais aussi sur l'image de plusieurs dizaines de fauteuils en velours rouge vides, abandonnés par l'opposition qui ne voulait pas prendre part au vote et qui a laissé derrière elle, sur les sièges, une dizaine de drapeaux catalans et espagnols, côte à côte.