Ceuta et Melilla, seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe

Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, dans le nord du Maroc, régulièrement prises d’assaut par des clandestins qui espèrent gagner l’UE, constituent les seules frontières terrestres entre l’Afrique et l’Europe.

- La double clôture de Ceuta -

En quatre jours, depuis vendredi, plus de 850 migrants africains sont parvenus à pénétrer depuis le Maroc dans l'enclave de Ceuta.

Ces entrées massives sont parmi les plus importantes depuis que la double clôture grillagée de huit kilomètres de long, construite en 1999, a été rehaussée, en 2005, de trois à six mètres.

La dernière tentative remontait à la nuit du Nouvel an : 1.100 personnes avaient essayé en vain de franchir la frontière, une entreprise périlleuse causant souvent des blessures.

Le 9 décembre 2016, lors d'un assaut similaire, environ 800 migrants avaient tenté de franchir cette même barrière, et la moitié avait réussi à pénétrer en territoire espagnol. Selon la préfecture, il fallait remonter au début des années 2000 pour atteindre un tel chiffre.

- Les barbelés de Melilla -

La frontière entre le Maroc et Melilla est matérialisée par une triple clôture d'une longueur d'environ 12 km. Comme celle de Ceuta, elle dispose de caméras vidéo et de miradors.

Les deux clôtures extérieures, surélevées en 2005, font plus de six mètres de haut et comptent par endroits des barbelés et lames tranchantes, en dépit des dénonciations d'ONG sur les blessures qu'elles entraînent.

La presse a souvent rapporté que le renforcement de 2005 avait été entraîné par un déferlement de près d'un millier de migrants entre les mois d'août et octobre, marqué par la mort d'une quinzaine d'entre eux. Mais des études postérieures montrent que c'est sans doute l'annonce du renforcement à venir de la clôture, et l'approche de l'hiver qui avait motivé de nombreux migrants installés dans des campements à se lancer à l'assaut du dispositif de sécurité.

La dernière tentative d'entrée massive à Melilla remonte à octobre 2016, quand une centaine de migrants africains étaient parvenus à franchir la clôture.

- Revendiquées par Rabat -

Ports francs vivant d'un commerce prospère avec l'Afrique, ces deux enclaves sont appelées "présides" (ce qui signifie place forte) par le Maroc, qui les considère comme parties intégrantes de son territoire national.

L'Espagne exerce sa souveraineté sur Ceuta depuis 1580 et sur Melilla depuis 1496, pour disposer de postes avancés face aux Maures.

Ceuta compte 87.000 habitants sur moins de 20 km2, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Tanger, juste en face de Gibraltar.

Située à 150 km de l'Algérie, la ville de Melilla (12,5 km2), compte une population cosmopolite de plus de 80.000 habitants, dont près de la moitié sont musulmans.

Plusieurs milliers de Marocains viennent dans cet ancien comptoir carthaginois et romain pour travailler ou faire leurs achats chaque jour.