Colombie: saisie record de six tonnes de cocaïne

La police colombienne a mis la main sur plus de six tonnes de cocaïne destinées à l'Espagne, au cours de l'une des plus importantes saisies de l'histoire de la Colombie, premier producteur mondial de cette drogue, ont annoncé dimanche les autorités.

"La Police nationale (...) a porté un nouveau coup au crime organisé en saisissant 6.134 kilos de cocaïne à Barranquilla, qui avaient pour destination finale le port d'Algésiras (Espagne)", selon un communiqué.

Le ministre de la Défense, Luis Carlos Villegas, qui s'est rendu à Barranquilla, port de la côte caraïbe colombienne (nord), a déclaré qu'il s'agissait de la troisième plus importante saisie effectuée par la police sur le territoire.

"Cette drogue appartenait au Clan du Golfe", principal gang criminel du pays, "et à d'autres organisations qui opèrent dans le nord et l'est du pays", a déclaré M. Villegas lors d'une conférence de presse, précisant que la valeur du chargement saisi était estimée à "plus de 200 millions d'euros" en Espagne.

Au cours de l'opération, menée vendredi soir, des policiers de la brigade anti-stupéfiants de Barranquilla "ont découvert un conteneur rempli de 20 palettes ou caisses de ferraille et d'acier, avec des paquets rectangulaires qui se sont révélés être du chlorhydrate de cocaïne", précise le communiqué de la police.

Le ministre de la Défense a ajouté que l'entreprise exportatrice avaient déjà effectué des expéditions vers l'Espagne, mais qu'aucun envoi n'a jusqu'à révélé la présence de cocaïne à l'arrivée dans les ports de destination.

M. Villegas a cependant ajouté qu'"il y a une enquête en cours sur une exportation récente par cette entreprise, qui se trouve actuellement en haute mer".

Depuis janvier, la police colombienne a saisi 70 tonnes de chlorhydrate de cocaïne sur le territoire national, dont 15,8 tonnes dans les Caraïbes, selon la même source.

Le Clan du Golfe, dirigé par Dairo Antonio Usuga alias "Otoniel", criminel le plus recherché de Colombie, a été formé par des paramilitaires d'extrême droite démobilisés entre 2003 et 2006, sous l'ex-président Alvaro Uribe.

La Colombie est le premier producteur mondial de feuille de coca, composant de base de la cocaïne, avec 96.000 hectares de plantations, et le premier producteur de cette drogue avec 646 tonnes en 2015, selon l'ONU.