Conseil de l'Europe: le contesté président de l'Assemblée jette l'éponge

Mis en cause depuis des mois pour des soupçons de corruption et une rencontre controversée avec Bachar-al-Assad à Damas, le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), l'Espagnol Pedro Agramunt, a finalement démissionné vendredi, anticipant de trois jours sa destitution annoncée.

Cette démission est motivée par des "raisons personnelles", a tweeté le sénateur conservateur de 66 ans, qui présidait depuis début 2016 cette assemblée dénuée de pouvoirs législatifs. L'APCE rassemble 324 parlementaires issus de 47 pays d'Europe, qui se réunissent quatre semaines par an à Strasbourg pour débattre de la défense des droits de l'Homme ou de la lutte contre la corruption.

Depuis avril, M. Agramunt n'avait déjà plus le droit de s'exprimer au nom de l'Assemblée, mais il refusait jusqu'ici de démissionner. Il s'y est finalement résolu, alors que l'APCE devait se prononcer lundi sur sa destitution. Plus de 150 élus avaient déjà signé une proposition en ce sens, arguant que la conduite de l'intéressé portait "gravement atteinte à la réputation" et à l'"image" de l'institution.

Les élus en colère reprochaient à leur collègue espagnol de s'être affiché en mars à Damas avec le président Bachar al-Assad, lors d'un voyage organisé par la Russie.

La fronde s'était également nourrie d'un scandale de corruption, surnommé le "Caviargate", face auquel il a tardé à réagir.

Les faits, dénoncés par l'ONG allemande ESI, remontent à début 2013: des membres ou ex-membres de l'Assemblée sont soupçonnés d'avoir été "achetés" par le gouvernement de l'Azerbaïdjan, en échange de leur vote négatif contre un rapport dénonçant la situation des prisonniers politiques dans ce pays. Des élus auraient ainsi reçu de somptueux cadeaux, dont du caviar, des tapis et des nuits dans des hôtels de luxe à Bakou.

- 'Scandale retentissant' -

Pedro Agramunt n'apparaît pas directement dans ce dossier, mais "peu de membres de l'APCE se sont rendus aussi souvent que lui en Azerbaïdjan, en tant qu'observateur des élections en 2003, 2005, 2010 et 2013, et il a constamment défendu le bilan de Bakou en matière de droits de l'Homme", souligne ESI, qui a publié deux rapports sur ce sujet.

Plusieurs élus de l'APCE en pointe dans la dénonciation de ce scandale de corruption se sont félicités vendredi du départ de leur président.

"Ce sont d'excellentes nouvelles. Nous pouvons intensifier la lutte contre la corruption", a twitté le chrétien-démocrate néerlandais Peter Omtzigt.

"C'est l'une des principales figures d'un réseau visant à protéger l'Azerbaïdjan qui s'en va", s'est réjoui de son côté le social-démocrate allemand Frank Schwabe, pour qui "le Conseil de l'Europe est secoué par un retentissant scandale de corruption".

La "diplomatie du caviar" menée par le régime de Bakou a fait l'objet d'une enquête publiée début septembre par plusieurs journaux européens - dont Le Monde, The Guardian et la Süddeutsche Zeitung: selon ces journaux, Bakou a dépensé 2,5 milliards d'euros entre 2012 et 2014 pour s'attacher des soutiens à l'étranger, notamment au Conseil de l'Europe.

Depuis l'éclatement du scandale, en avril dernier, l'APCE a pris de premières mesures. Elle a confié à trois experts indépendants, dont l'ancien juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière, une enquête sur les allégations de corruption qui la touchent. Ces experts doivent rendre leurs conclusions d'ici à la fin de l'année.

De nouvelles règles de conduite seront par ailleurs soumises mardi au vote des parlementaires européens. Elles visent notamment à obliger les élus en charge d'un rapport à rendre publique une déclaration d'intérêts économiques. Les élus seraient également tenus de publier sur le site web de l'Assemblée la liste des cadeaux qu'ils auraient reçus.

Après la démission de Pedro Agramunt, c'est un Britannique, le conservateur Roger Gale, 74 ans, qui assurera l'intérim au "perchoir" de l'Assemblée européenne pendant sa dernière session de l'année, du 9 au 13 octobre. Un nouveau président sera ensuite élu en janvier 2018.