Corée Nord: Trump et Xi d'accord pour "maximiser la pression"

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping se sont engagés lors d'un entretien téléphonique à "maximiserLe président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping la pression sur la Corée du Nord via une application vigoureuse des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU", a affirmé lundi la Maison Blanche.

Les deux responsables ont discuté "du mépris de la Corée du Nord à l'égard de la communauté internationale et de ses efforts pour déstabiliser l'Asie du nord-est", a ajouté la présidence américaine. Une réunion du Conseil de sécurité au niveau ministériel est prévue jeudi sur la Corée du Nord.