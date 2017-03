De Durham à Penzance, à bord du Brexit express

Le train met neuf heures pour traverser l'Angleterre. A son bord, des hommes, femmes, étudiants, cadres, retraités, jeunes. Tous ont en tête le Brexit, déclenché mercredi par la Première ministre Theresa May.

Il est près de midi quand la rame de quatre voitures entre dans la petite gare de Durham, cité du nord-est anglais connue pour sa cathédrale, majestueux édifice de la fin du XIe siècle où furent tournées plusieurs scènes de la saga "Harry Potter".

L'arrêt est bref, quelques minutes à peine, le temps pour une dizaine de passagers de prendre place dans un confortable Bombardier Voyager d'environ 200 places, avec wifi et service de restauration ambulant, en ce début mars.

Comme chaque jour ou presque, le train rejoindra son terminus, le port de Penzance, dans les Cornouailles, en début de soirée. Il aura alors parcouru l'Angleterre en suivant une diagonale nord-est/sud-ouest de quelque 800 kilomètres constellée de terres dont la majorité ont voté pour sortir du giron européen lors du référendum du 23 juin 2016.

Philip Raynor, consultant dans le secteur environnemental, n'était pas de ceux-là. Et huit mois plus tard, il ne décolère pas. L'Union européenne "a ses défauts. Mais qui n'en a pas?", demande cet homme de 38 ans, pull-chemise et barbe de trois jours soignée.

- L'Europe oui, Trump non -

"Je crois que l'alternative qui consiste à tourner le dos à l'Europe, à se rapprocher des Américains au moment où ils sont dirigés par Donald Trump et sa clique de sbires non élus n'ayant en tête que leurs propres intérêts financiers n'est pas la bonne chose à faire", rouspète-t-il.

Le Brexit "risque de faire horriblement mal au Royaume-Uni", craint-il, en croisant les doigts pour que le pays finisse par revenir sur sa décision, une hypothèse des plus improbables à l'heure où le gouvernement britannique a lancé la procédure de divorce.

Dans le train, la vie coule au ralenti, bercée par le doux roulis des mécaniques qui résonnent comme un métronome.

Il y a ceux qui descendent au prochain arrêt, manteaux sur le dos. Ceux qui voyagent encore plusieurs heures, et qui patientent avec un livre, une tablette, un téléphone portable, ou qui contemplent la campagne anglaise, le nez collé aux vitres.

D'autres en profitent pour déjeuner. Pour James Marples, c'est sandwich, boisson chaude et sucreries. Cet homme de 30 ans, chemise noire à carreaux et barbe fournie, se rend à Chesterfield, où il travaille dans le secteur universitaire.

Cette ville de 71.000 habitants du centre de l'Angleterre a voté à 60% pour le Brexit, soit huit points au-dessus de la moyenne nationale.

James, lui, avait choisi le maintien dans l'UE, mais dit accepter le résultat des urnes. "Il faut passer à autre chose maintenant. Et - qui sait? - peut-être en ressortira-t-il quelque chose de positif!".

Cela ne l'empêche pas de s’inquiéter: "Une grande partie des fonds dont nous dépendons (dans l'éducation supérieure) sont d'origine européenne", note-t-il. "L'une des plus grandes peurs du secteur, c'est de savoir comment cet argent va être remplacé".

- 'Enfoirés d'étrangers' -

Le train rejoint dans l'après-midi une zone industrielle et commerciale grouillante d'activités: ce sont les abords de Birmingham, la deuxième ville du pays, qui, à quelques voix près, a tranché elle aussi pour le Brexit.

C'est ici que descend Maida Pugh, 67 ans, carré court, jeans et gilet noir. "Les gens devraient faire un peu plus confiance au Royaume-Uni", juge cette retraitée.

"Oui, sans doute, ce sera difficile, coûteux. Mais qui ne fait rien n'a rien", ajoute-t-elle, certaine de laisser à ses petits-enfants un pays "meilleur".

Ce ne sont pas les pêcheurs de Penzance, où le train arrive en fin de journée, qui la contredisent.

Le Brexit? "Ca veut dire plus de pognon pour nous. Et ça va nous permettre de nous débarrasser de ces enfoirés d'étrangers", répondent d'une seule voix des hommes occupés à réparer un chalutier, et dont les propos rappellent la tonalité xénophobe de certains discours de la campagne référendaire.

"On ne veut pas être séparés de l'Europe, on a rien contre les autres pays", tempère un peu plus loin James, 41 ans, un autre pêcheur, qui préfère taire son nom de famille. "On veut juste reprendre le contrôle de notre pays".