De retour en Ukraine, Saakachvili promet de reprendre le combat

L'ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili a promis lundi de reprendre son combat politique en Ukraine, notamment contre "la dictature des oligarques" après son spectaculaire retour la veille dans ce pays.

"Ce n'est que le début de la lutte (...) Je ne m'arrêterai pas", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse, promettant notamment de "mettre fin au pouvoir des oligarques" et au "pillage de l'économie" par les autorités.

M. Saakachvili, déchu en juillet de sa nationalité ukrainienne par le chef de l'Etat ukrainien Petro Porochenko, est rentré en Ukraine dimanche, forçant un poste frontière. Après deux tentatives infructueuses, les partisans de M. Saakachvili, parmi lesquels plusieurs députés, ont fini par déborder les gardes-frontières à la frontière ukraino-polonaise.

Devenu opposant au gouvernement pro-occidental de Kiev après l'avoir soutenu, l'ex-président géorgien de 49 ans est arrivé dimanche soir à Lviv, fief nationaliste de l'Ouest du pays, déclarant lundi y mener des "consultations" auprès de divers hommes politiques parmi lesquels l'ex-Première ministre Ioulia Timochenko pour élaborer un plan d'action.

- Enquête criminelle -

Selon des experts, M. Saakachvili cherche à renforcer sa popularité et à obtenir des législatives anticipées pour entrer au Parlement avec une force politique influente et devenir Premier ministre.

Mais son parti, le "Mouvement des forces nouvelles", n'est crédité que d'un peu plus d'1% des intentions de vote, selon un sondage publié en mai. Les prochaines législatives sont prévues en 2019.

Selon son avocat, M. Saakachvili va également faire appel du décret présidentiel de juillet dernier lui retirant la nationalité ukrainienne, qu'il s'était vu accorder en 2015.

Nommé gouverneur de la région d'Odessa en 2015, M. Saakachvili avait démissionné avec fracas un an et demi plus tard, en accusant M. Porochenko de corruption.

Les autorités ukrainiennes ont pour leur part promis de punir les personnes qui ont forcé le passage de la frontière.

"Un crime a été commis", a martelé lors d'une réunion le président Porochenko. "Cela m'est égal qui viole les frontières de l'Etat, des rebelles dans l'Est ou des politiciens démagogues dans l'Ouest", a poursuivi le président, faisant référence au meurtrier conflit armé avec des séparatistes prorusses dans l'est du pays.

Les coupables doivent en "assumer la responsabilité devant la loi", a-t-il encore ajouté.

La police ukrainienne a de son côté ouvert une "enquête criminelle" pour "passage illégal de la frontière", un crime passible de cinq ans de prison ferme, a ajouté sur sa page Facebook le ministre de l'Intérieur Arsen Avakov.

"Chaque personne ayant participé au passage en force de la frontière et à l'attaque contre des gardes-frontières sera identifiée et punie par la loi", a-t-il renchéri.

Mikheïl Saakachvili fait parallèlement l'objet d'une demande d'extradition pour "abus de pouvoir" adressée par la Géorgie, qui l'avait déjà privé de sa citoyenneté géorgienne après qu'il eut reçu la nationalité ukrainienne, faisant de lui aujourd'hui un apatride.

Son éventuelle arrestation en Ukraine risque cependant d'être très mal vue en Occident et de renforcer sa popularité en Ukraine, préviennent des experts.

- +Cirque politique+ -

Si aucune capitale occidentale n'a encore réagi au scandale, beaucoup d'observateurs le jugent "honteux" pour le pays, mettant en cause aussi bien les autorités pro-occidentales pour avoir retiré la nationalité de M. Saakachvili et avoir tenté d'empêcher son entrée en Ukraine que l'ancien gouverneur d'Odessa et ses supporters pour avoir forcé un poste-frontière.

Pour Steven Pifer, ex-ambassadeur américain en Ukraine, aujourd'hui membre du cercle de réflexion Brookings Institution à Washington, "cela ressemble vraiment à un cirque politique".

"Le président Porochenko a inutilement préparé la voie en retirant la citoyenneté ukrainienne de Saakachvili. Saakachvili a ensuite décidé de forcer la main avec son retour théâtralisé en Ukraine. Les motifs des deux sont douteux. Cela ne contribue aucunement à l'image de l'Ukraine en Occident", a-t-il poursuivi dans un courriel à l'AFP.

"Des millions d'Ukrainiens ont honte de leur pouvoir et de leur opposition", a résume dans un blog Evguen Kouzmenko, rédacteur du populaire site d'information Censor.net.ua.