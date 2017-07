Des milliers de personnes défilent à Londres contre le gouvernement May

Des milliers de personnes ont défilé samedi dans les rues de Londres contre les mesures d'austérité du gouvernement de Theresa May, estimant que la Première ministre conservatrice avait perdu toute légitimité après son revers aux législatives du 8 juin.

Les manifestants ont marché derrière une grande banderole où l'on pouvait lire "Les tories, dehors", tandis que d'autres brandissaient des pancartes "Les coupes (budgétaires) coûtent des vies", en référence à la politique d'austérité menée par les conservateurs au pouvoir depuis 2010.

Theresa May traverse une crise de leadership depuis les élections législatives du 8 juin dernier. Elle avait convoqué le scrutin par anticipation, persuadée de l'emporter haut la main, pour finalement y perdre sa majorité absolue, et une bonne partie de son crédit.

Ce résultat constitue un net "rejet" des conservateurs, a écrit dans un communiqué le mouvement anti-austérité People's Assembly, un des organisateurs de la manifestation.

L'organisation estime aussi que l'incendie de la tour Grenfell à Londres (au moins 80 morts) est "le plus tragique exemple de ce que peuvent être les conséquences de l'austérité".

Ces critiques reprennent les arguments de survivants du drame qui accusent les gestionnaires de l'immeuble HLM d'avoir fait des économies aux dépens de leur sécurité, parce qu'ils venaient de milieux modestes.

En fin d'après-midi, le leader de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a renchéri sur ce thème en déclarant, lors d'un discours devant le Parlement, que la politique du gouvernement était "brutale à l'encontre des plus pauvres".

Le nom de celui qui a de l'avis général réussi sa campagne des législatives, a été régulièrement scandé par les manifestants, qui ont chanté "Oh, Jeremy Corbyn!" sur l'air du tube "Seven nation army" (The Whites Stripes), devenu le cri de ralliement des supporteurs du chantre de la gauche radicale.

Theresa May a obtenu de justesse jeudi le vote de confiance du Parlement, grâce au soutien controversé du DUP, un petit parti ultra-conservateur nord-irlandais. Son gouvernement a donné mercredi les premiers signes d'un assouplissement de sa politique d'austérité, indiquant qu'il pourrait revoir à la hausse les salaires du secteur public.

Aucune décision ne devrait cependant être adoptée avant le vote du budget attendu à l'automne.

Une autre manifestation, à Belfast, a par ailleurs rassemblé des milliers de personnes réclamant l'instauration du mariage entre personnes du même sexe en Irlande du Nord, seule nation du Royaume-Uni où il n'existe pas.

Le dossier constitue l'un des points de friction qui retardent l'aboutissement des discussions destinées à former un nouveau gouvernement local de coalition entre les unionistes du DUP et les républicains du Sinn Féin.

Faute de s'être entendus jeudi, les deux partis, obligés de s'entendre selon les termes de l'Accord de paix de 1998, poursuivaient les discussions ce week-end, mais le leader du Sinn Fein Gerry Adams semblait pessimiste.

"Je ne crois pas qu'il y aura d'accord d'ici lundi", a-t-il déclaré.

Si aucun accord n'est trouvé, la province sera administrée directement depuis Londres le temps nécessaire.