Discours de Donald Trump devant le Congrès: fierté nationale, immigration et Otan

Le président américain Trump a salué mardi soir devant le Congrès l'émergence d'une nouvelle "fierté nationale", promis plus de fermeté sur l'immigration ainsi qu'une réforme fiscale "historique", tout en assurant l'Otan de son "soutien".

Voici les principaux points de son discours de politique générale:

- 'Fierté nationale'

"Un nouveau chapitre de la grandeur américaine débute".

"Une nouvelle fierté nationale balaye notre pays".

"Mon boulot ne consiste pas à représenter le monde. Mon boulot consiste à représenter les Etats-Unis".

- Dénonce l'antisémitisme

"Les dernières menaces en date visant des centres de la communauté juive et le vandalisme contre des cimetières juifs (...) viennent nous rappeler que si nous sommes peut-être une nation divisée lorsqu'il s'agit de politique, nous sommes un pays uni pour condamner la haine et le mal sous toutes leurs formes".

- Immigration au 'mérite'

"Abandonner le système actuel d'une immigration peu qualifiée et adopter à la place un système basé sur le mérite (...) économisera énormément d'argent, permettra d'augmenter les salaires et d'aider les familles en difficulté".

"Ceux qui veulent entrer dans un pays doivent être capables de subvenir financièrement eux-mêmes à leurs besoins".

- Un Bureau des victimes de l'immigration

"J'ai ordonné au département de la Sécurité intérieure de créer un bureau qui serve les victimes américaines. Ce bureau s'appellera VOICE –- Victims Of Immigration Crime Engagement (victimes des crimes de l'immigration, NDLR). Nous donnons une voix à ceux qui sont ignorés par les médias et réduits au silence par les intérêts particuliers".

"En appliquant finalement nos lois sur l'immigration, nous augmenterons les salaires, aiderons les chômeurs, économiserons des milliards de dollars et renforcerons la sécurité de nos communautés".

- Un 'grand, grand' mur

"Nous devons rétablir l'intégrité et l'application de la loi à nos frontières. Pour cette raison, nous allons bientôt commencer la construction d'un grand, grand mur le long de notre frontière sud".

- Une réforme fiscale 'historique'

"Notre équipe économique est en train de préparer une réforme fiscale historique qui réduira le montant des impôts de nos entreprises pour qu'elles puissent concurrencer n'importe qui et prospérer n'importe où".

"En même temps, nous réduirons de manière massive les impôts pour la classe moyenne"

- 'Mille milliards' pour les infrastructures

"Pour lancer la reconstruction du pays, je vais demander au Congrès d'approuver une législation qui déclenchera des investissements de mille milliards de dollars pour les infrastructures aux Etats-Unis, financés grâce à des capitaux à la fois publics et privés, et créera des millions d'emplois".

- Remplacer la loi santé

"Ce soir, j'appelle ce Congrès à abroger et à remplacer Obamacare avec des réformes qui étendront le choix, donneront un meilleur accès (aux soins) et réduiront les coûts"

- 'Commerce équitable'

"Je crois fermement au libre-échange mais je crois aussi à un commerce équitable".

"Actuellement, quand nous exportons des produits depuis l'Amérique, beaucoup d'autres pays nous font payer des droits de douane, et quand des entreprises étrangères exportent leurs produits en Amérique nous leur faisons payer pratiquement rien".

- Des 'nouveaux amis'

"l'Amérique est désireuse de se faire de nouveaux amis et de forger de nouvelles alliances, quand nous partageons les mêmes intérêts".

- Alliés musulmans pour 'démolir' l'EI

"Comme promis, j'ai demandé au ministère de la Défense de mettre en oeuvre un plan pour démolir et détruire l'EI (...) Nous travaillerons avec nos alliés, notamment nos amis et alliés du monde musulman, pour éradiquer de la planète cet ennemi abominable".

- 'Combattre et gagner'

"Finalement, pour garder l'Amérique en sécurité, nous devons apporter aux hommes et aux femmes de l'armée américaine les outils dont ils ont besoin pour prévenir les guerres et - s'ils doivent le faire - combattre et gagner".

"J'envoie au Congrès un budget qui reconstruit l'armée, élimine les coupes budgétaires automatiques, et demande les plus grandes hausses de dépenses dans la défense nationale de l'histoire américaine".

- Soutien à l'Otan

"Nous soutenons avec force l'Otan, une alliance forgée après deux Guerres mondiales qui ont renversé le fascisme et après une Guerre froide qui a vaincu le communisme".

"Mais nos partenaires doivent remplir leurs obligations financières".