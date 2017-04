Equateur : le socialiste Moreno officiellement proclamé président

La proclamation officielle mardi du socialiste Lenin Moreno comme président élu de l'Equateur, et la reconnaissance de sa victoire par la communauté internationale, sonnent le glas des espoirs de son adversaire Guillermo Lasso, qui ne reconnaît toutefois pas les résultats de dimanche et dénonce une "fraude".

Candidat du parti au pouvoir, Lenin Moreno, 64 ans, a immédiatement réagi en affirmant qu'il est "le président des Equatoriens" et en appelant M. Lasso "au respect mutuel".

"Nous félicitons le peuple équatorien, qui a élu légalement et légitimement son président", a déclaré le responsable du Conseil national électoral (CNE), Juan Pablo Pozo, à la télévision publique, faisant état de "résultats officiels irréversibles" portant sur 99,65% des suffrages dépouillés.

Lenin Moreno succèdera le 24 mai au charismatique mais polémique Rafael Correa, 53 ans, au pouvoir depuis dix ans. Le chef de l'Etat sortant a annoncé son retrait de la vie politique pour raisons familiales, et va retourner enseigner l'économie en Belgique, le pays de son épouse.

"Le binôme Lenin Moreno-Jorge Glas (Alliance Pais) a obtenu (...) 51,16% du total des votes, tandis que le binôme Guillermo Lasso-Andrés Paez (CREO-SUMA) a enregistré (...) 48,84%", a ajouté le président du CNE.

- Plus de deux points d'avance -

La différence de 2,32% représente une avance de 229.396 voix en faveur du candidat socialiste, élu pour un mandat de quatre ans. Paraplégique depuis une agression à main armée en 1998, M. Moreno va devenir le premier chef d'Etat équatorien à se déplacer en fauteuil roulant.

Le second tour du 2 avril, qui s'est déroulé dans le calme, a opposé les tandems président/vice-président d'AP (Patria Altiva i Soberana: Patrie altière et souveraine - l'acronyme jouant sur le mot "pays" en espagnol) et du mouvement Créant des opportunités (Creo, "Je crée/Je crois").

"J'ai dit depuis le début que ma main est tendue à tous, y compris au candidat de l'opposition", a déclaré le président élu, lors d'une conférence de presse à Quito.

"Si vous me traitez avec respect, vous serez aussi traité avec respect", a déclaré M. Moreno à l'adresse de son adversaire, sans prononcer son nom, et en soulignant que "le Conseil national électoral a donné les résultats".

Les chefs d'Etat et de gouvernement de plusieurs pays, de diverses tendances politiques - dont l'Argentine, l'Espagne, la Colombie, Cuba et le Venezuela - avaient déjà félicité Lenin Moreno pour sa victoire.

Le président du CNE a précisé que les deux partis "peuvent présenter des objections" contre les résultats officiels jusqu'au 12 avril.

Depuis dimanche, Guillermo Lasso, 61 ans, n'a cessé de dénoncer l'issue de ce second tour.

"Je ne peux accepter ces résultats parce qu'ils ne correspondent pas à la volonté populaire (...) dans le décompte des votes, il y a fraude", avait-il réaffirmé lundi lors d'une conférence de presse à Quito.

La victoire de Lenin Moreno soulage une gauche latino-américaine, mise à mal par les virages à droite de l'Argentine, du Brésil et du Pérou. Le président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro l'a félicité pour "le triomphe de la Révolution citoyenne".

- Assange invité à se taire -

L'issue du scrutin donne un répit à Julian Assange, auquel M. Lasso entendait, dans le mois suivant sa prise de fonction, retirer l'asile dont bénéficie le fondateur de WikiLeaks, réfugié à l'ambassade équatorienne de Londres depuis juin 2012.

Mardi, le président élu l'a toutefois averti "de ne pas s'immiscer dans la politique équatorienne". "Nous allons ainsi le lui dire", a ajouté M. Moreno, en réaction à un tweet de Julian Assange.

"J'invite cordialement M. Lasso à se retirer de l'Equateur dans les 30 prochains jours (avec ou sans ses millions offshore) " (#AssangeOUILassoNON), avait écrit l'Australien, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen pour un viol en Suède qu'il nie.

Julian Assange craint d'être extradé aux Etats-Unis, où il risque de lourdes peines pour la publication de documents confidentiels militaires et diplomatiques, notamment sur les guerres en Irak et en Afghanistan.

Lenin Moreno, dont le parti a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée lors des législatives tenues le 19 février en même temps que le premier tour, va devoir diriger un pays pétrolier en crise économique et endetté, suite à la chute des cours du brut, et politiquement divisé.