Espagne: l'ETA a l'intention de se désarmer d'ici au 8 avril

L'organisation séparatiste basque ETA a l'intention de se désarmer d'ici au 8 avril et devrait pour cela transmettre rapidement des coordonnées de caches d'armes, annonce vendredi le gouvernement régional basque, demandant l'aide de Madrid et Paris.

"Le gouvernement basque accorde une crédibilité à la possibilité d'un désarmement final à court terme", a déclaré lors d'une brève allocution Inigo Urkullu.

"Il demande (...) au gouvernement espagnol et français de faire preuve de hauteur de vue et de fournir des voies de communication directes", afin "d'atteindre cet objectif à l'importance historique pour notre société", a-t-il ajouté.

L'annonce intervient après des déclarations au quotidien Le Monde de Txetx Etcheverry, militant de l'organisation basque Bizi, assurant que le désarmement complet de l'ETA, considérée comme une organisation terroriste par l'Union européenne, doit si possible se produire "avant les élections" prévues fin avril en France.

"ETA nous a confié la responsabilité du désarmement de son arsenal et, au soir du 8 avril, ETA sera totalement désarmée", a aussi déclaré Txetx Etcheverry au Monde.

Une source proche des pourparlers en vue de ce désarmement a ensuite confirmé à l'AFP l'information.

"Il y a une initiative qui a une date: celle du 8 avril", a déclaré cette source en précisant qu'avant cela "l'ETA fera des pas de sorte que (le désarmement) soit achevé", plus de 50 ans après la fondation dans le nord de l'Espagne de cette organisation armée.

Avant le 8 avril, l'ETA a l'intention de transmettre les coordonnées des caches d'armes afin que ce désarmement puisse être complet, a précisé cette source proche des pourparlers à l'AFP.

Semblant dérouler un scénario organisé à l'avance, le chef du gouvernement basque a ensuite prononcé une brève allocution, à 14h00 (13h00 GMT), confirmant la nouvelle.

"Le gouvernement basque a été directement tenu au courant de cette possibilité", a-t-il commencé, souhaitant un désarmement "définitif, unilatéral, irréversible, complet et légal".

- dernier attentat en 2010 -

L'ETA avait annoncé en octobre 2011 renoncer définitivement à la violence. Après plus de 40 ans de violence au nom de sa lutte pour l'indépendance du Pays basque et de la Navarre, elle avait commis son dernier attentat en 2010, faisant un mort, un policier, sur le sol français, et portant le bilan des victimes attribuées à cette violence à 829 morts.

Mais elle refusait depuis de se dissoudre et de désarmer, exigeant une négociation avec Paris et Madrid sur le sort de ses quelque 350 membres encore détenus en Espagne et en France.

Madrid et Paris ont toujours refusé toute négociation, exigeant une dissolution sans contrepartie.

Vendredi, le porte-parole du gouvernement espagnol Inigo Mendez de Vigo, interrogé sur le sujet après le conseil des ministres s'est borné à confirmer cette position, précisant tout de même qu'il venait d'apprendre la nouvelle, et n'avait pas eu le temps de l'examiner.

Les forces de l'ordre en France et en Espagne ont démantelé plusieurs caches d'armes ces derniers mois.

La garde civile espagnole a annoncé le 8 mars la découverte dans le nord du Pays basque, non loin de la frontière française, d'une cache où étaient dissimulés "sept bidons contenant du matériel explosif".

La précédente opération de démantèlement de ce type remontait à la mi-décembre, quand des policiers français et espagnols avaient arrêté cinq personnes et saisi "des armes, des explosifs et des munitions", à Louhossoa, près de Bayonne, dans le sud-ouest de la France.

L'affaire avait tourné à l'imbroglio, la Ligue française des droits de l'homme ayant assuré que ces armes devaient justement être en partie détruites ou remises aux autorités par des militants de la société civile pour relancer le processus de paix.

Le 12 octobre 2016, une importante cache d'armes de l'ETA avait été découverte en forêt de Compiègne, près de Paris. Le 5 novembre, un des derniers chefs de cette organisation, Mikel Irastorza, avait aussi été arrêté près de Bayonne.