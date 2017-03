Est de l'Ukraine : un blocus irritant Kiev et les séparatistes

Impuissante, la locomotive, comme ses wagons désespérément vides, reste immobile face à une barricade de planches et fil barbelé, tenue par des nationalistes ukrainiens à l’origine d'un blocus qui irrite autant Kiev que ses ennemis séparatistes.

Le train devait se rendre dans la zone rebelle de l'Est de l'Ukraine pour y être chargé en charbon, destiné ensuite au territoire contrôlé par le gouvernement ukrainien. Il est bloqué depuis un mois et rien n'indique que la voie va bientôt se libérer.

"C'est une action qui n'aura pas de fin", prévient un combattant qui se présente sous le nom de guerre Marcel. "Nous ne partirons pas tant que notre pays n'aura pas mis fin au commerce avec ces occupants", assure-t-il à l'AFP alors que ses compagnons se réchauffent les mains devant des braséros.

Les "occupants", ce sont les séparatistes prorusses qui contrôlent une partie de l'Est de l'Ukraine, importante région industrielle. Malgré ce conflit qui a fait plus de 10.000 morts en près de trois ans, le commerce se poursuit avec la zone rebelle mais des nationalistes et vétérans de guerre ukrainiens ont désormais décidé de bloquer ces échanges.

Fait rare, ces actions ont réuni contre elles les autorités pro-occidentales de Kiev et les séparatistes, car elles perturbent le fonctionnement de leurs industries respectives et menacent de provoquer des coupures de courant majeures.

Elles ont aussitôt mis en lumière une vérité amère pour les deux côtés: ils restent très dépendants l'un de l'autre.

Concrètement, le blocus consiste en quatre campements autour d'autant de check-points sur des routes ou voies de chemin de fer reliant le territoire contrôlé par Kiev et les "Républiques populaires" proclamées par les prorusses.

Les protestataires, en grande partie des combattants engagés contre la rébellion, vivent dans des tentes militaires et se nourrissent avec les vivres apportés par leurs partisans.

Ils affirment bloquer un commerce illégal de charbon, métaux, bois, cigarettes et alcool qui finance les séparatistes et prolonge la guerre qui ravage l'Ukraine.

Certains d'entre eux ne cachent pas que leurs actions visent, autant que les rebelles, le pouvoir du président Petro Porochenko. "Ce sont des traîtres et en période de guerre, les traîtres sont punis", affirme Leonid Lytvynenko, qui à 47 ans fait office de commandant à un check-point.

- 'Effet domino' -

A Kiev, le Premier ministre Volodymyr Groïsman a qualifié de "crime" le blocage des livraisons du charbon, d'un type particulier disponible uniquement dans l'Est. Son gouvernement a dû prendre des mesures d'urgence face au risque de coupures de courant.

S'inquiétant de "conséquences destructrices pour l'économie", le chef du gouvernement a annoncé mercredi des mesures pour contrôler la circulation des marchandises à travers la ligne de démarcation tout en garantissant un niveau "critique" de ressources nécessaires au pays.

Pour leur part, les chefs rebelles Alexandre Zakhartchenko et Igor Plotniksi ont ordonné la mise sous tutelle de certaines entreprises présentes dans les territoires qu'ils contrôlent. De nombreuses industries y fonctionnent dans le flou juridique, payant des taxes à Kiev comme aux séparatistes.

A cause des difficultés d'approvisionnement, Moussa Magomedov, directeur de l'une des plus grandes usines sidérurgiques d'Europe située près de la ligne de front, à Avdiïvka, s'est vu contraint de réduire les salaires de ses employés. "Nous utilisons du charbon provenant des zones qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement et nous avons dû le remplacer des produits plus coûteux", explique-t-il à l'AFP.

Dénonçant des "jeux politiques", il met en garde contre un "effet domino" qui pourrait paralyser des secteurs entiers de l'économie ukrainienne, qui commence à peine à se reprendre après plusieurs années d'effondrement.

Les protestataires n'ont aucune intention de baisser les bras. "Il fait peut être froid dans la tente la nuit mais j'ai l'intention de rester", prévient Marcel. "Et pour les gars sur le front, sous les bombardements ennemis, la situation est bien pire".