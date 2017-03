Etats-Unis: des familles noires optent pour l'école à domicile

Zion Utsey lève les yeux de son ordinateur pour faire une pause dans ses révisions pour l'examen d'entrée à l'université, et tambourine en rythme sur la table en bois de la salle à manger.

"Vous voyez, c'est le genre de chose avec laquelle vous vous attirez des problèmes à l'école", souligne sa mère --et enseignante-- Monica Utsey. "Mais je sais que quand il est contrarié ou qu'il réfléchit, il s'arrête et tapote sur la table pendant cinq minutes".

Car, bien qu'il soit chez lui, le jeune homme de 17 ans est bel et bien à l'école: il fait partie, avec son frère de 10 ans Ayinde, des quelque 1,8 million de jeunes Américains éduqués à domicile.

Ils font aussi partie d'un sous-groupe croissant de jeunes Noirs dont les familles, mécontentes de l'enseignement traditionnel, ont décidé de prendre les choses en main.

Il existe peu de données, et encore moins en matière d'origines ethniques, mais selon les estimations du Centre national des statistiques dans l'éducation, environ 5% des élèves scolarisés chez eux sont Noirs.

Et, d'après certaines études, ce niveau augmente.

Selon l'universitaire Ama Mazama, spécialisée dans l'éducation des Noirs à la Temple University, au moins 200.000 familles afro-américaines ont opté pour l'éducation à domicile contre 90.000 en 1999.

- Education moins formatée -

De nombreux parents préfèrent délivrer une éducation moins formatée et plus exploratoire. D'autres citent des motifs religieux ou moraux. Pour Mme Utsey, c'est la crainte que ses fils ne grandissent sans la reconnaissance de leur héritage africain qui l'a emporté.

A l'instar de nombreux parents noirs, elle évoque également le racisme.

Les minorités sont semble-t-il affectées de manière disproportionnée par les règlements disciplinaires: les Noirs représentent 40% des élèves ayant subi plusieurs suspensions, d'après l'organisation de défense des droits civiques, Aclu. Ils ne représentent pourtant que 16% des effectifs des écoles publiques.

"Je ne voulais pas qu'ils aient un jour à franchir un détecteur de métal en allant à l'école", a relevé Mme Utsey.

Selon Ama Mazama, la plupart des familles noires mentionnent "une insatisfaction à l'égard du système éducatif public et une désillusion en ce qui concerne l'intégration".

"Les Afro-Américains ont lutté vraiment très dur pour pouvoir aller à l'école publique", a-t-elle indiqué à l'AFP. "Mais on réalise aujourd'hui que, cinquante ans plus tard, les promesses n'ont pas été tenues".

- 'J'aime être noir'-

"Les enfants noirs sont rendus invisibles, privés de leurs droits", a-t-elle ajouté.

Au début, Monica Utsey pensait renvoyer Zion un jour sur le chemin de l'école.

"Je me suis dit qu'une fois qu'il retournerait à l'école, il serait assailli d'esclavage, donc nous nous sommes concentrés sur ce qu'il s'était passé avant" avec des cours de civilisation et d'histoire africaine, a-t-elle raconté.

Mais lorsque Zion avait dix ans, elle a décidé de poursuivre jusqu'à ce que ses fils soient aux portes de l'université.

Les murs de leur appartement à Washington sont couverts d'étagères croulant sous les livres, de cartes d'Afrique et leur petite salle à manger regorge de matériel d'arts plastiques et de jeux mathématiques.

Zion et Ayinde étudient les percussions africaines et pratiquent des sports. L'aîné suit aussi un programme de sciences, de technologie et de maths concocté pour les élèves à domicile.

Il admet se poser des questions sur l'aspect social du système traditionnel mais abandonner son système d'éducation constituerait une "démission".

"Quel que soit le domaine que vous souhaitez intégrer, l'école à domicile est là pour vous", a-t-il indiqué, précisant avoir l'intention d'étudier l'ingénierie à l'université.

En 2004, sa mère a créé la Sankofa Homeschool Community --Communauté d'enseignement à domicile de Sankofa-- pour aider les familles de couleur à Washington.

Veuve depuis 2013, elle gère l'éducation de ses enfants et travaille à temps partiel dans un centre pour jeunes.

Les finances sont serrées et elle aimerait que le gouvernement débloque des fonds pour l'éducation à domicile. Quelques organisations caritatives octroient de rares aides à certaines familles en difficulté.

Mais éduquer ses fils à domicile en valait la peine, a-t-elle estimé, confiant se souvenir fréquemment d'une déclaration de Zion lorsqu'il était petit: "Maman, j'aime être Noir. J'aime la couleur de ma peau".

"Beaucoup d'enfants --en particulier des enfants Afro-Américains-- ne grandissent pas en pensant ça d'eux-mêmes", a-t-elle relevé.