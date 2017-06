Explosion dans une gare de Bruxelles: ce que l'on sait

Une explosion s'est produite mardi soir dans un couloir de la gare de Bruxelles-Central, causée par un homme qui a été "neutralisé" par des soldats et dont le décès a été annoncé peu après minuit. L'attaque, qui n'a pas fait de victime et n'a pas été revendiquée, est considérée comme un acte "terroriste" par le parquet fédéral belge.

Voici ce que l'ont sait:

Les faits:

L'explosion, de "faible puissance", s'est produite peu après 20H30 (18H30 GMT) dans l'un des principaux couloirs de la gare de Bruxelles-Central. Selon un témoin, l'individu a proféré des propos "relatifs au jihad" avant de crier "Allah Akbar" (Dieu est le plus grand), juste avant l'explosion de son bagage.

Des personnes présentes ont ressenti le souffle de l'explosion mais selon les autorités, il n'y a pas eu de victimes ou de blessés.

L'homme a été "neutralisé avec des coups de feu" par des militaires, qui patrouillent dans les lieux très fréquentés de la capitale belge comme les gares depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

L'explosion et les coups de feu ont provoqué un mouvement de panique dans la gare. Des voyageurs ont traversé les voies et de nombreuses personnes sont sorties de la gare en courant pour se réfugier dans des magasins ou des cafés et restaurants aux alentours, avant que la police n'établisse un large périmètre de sécurité.

La police a rapidement indiqué que la situation était "sous contrôle". Le Centre de crise du ministère de l'Intérieur a maintenu mardi soir le niveau de la menace à 3 sur une échelle de 4, ce qui signifie que les autorités n'ont pas d'information faisant craindre une nouvelle attaque imminente.

Le suspect:

L'homme était toujours au sol, immobile, vers 23H00 (21H00 GMT) et le parquet fédéral n'était alors pas encore en mesure d'indiquer s'il était mort ou vivant. Une heure plus tard, le parquet fédéral a annoncé son décès. Il n'a pas été identifié.

Les lieux:

La Gare Centrale est l'une des trois principales gares de la capitale belge et l'une des plus fréquentées du pays.

Construite par l'architecte Victor Horta, elle est située à quelques centaines de mètres à peine de la célèbre Grand-Place de Bruxelles, un haut-lieu inscrit au patrimoine de l'humanité par l'Unesco. Le coeur historique de la ville était bondé mardi soir, à l'approche des vacances d'été et en raison d'une température caniculaire.

Le trafic ferroviaire a sur la "jonction Nord-Midi", qui traverse Bruxelles et par laquelle passe environ un tiers des trains belges, a été interrompu.

La Gare Centrale, ainsi que celle du Nord et du Midi, ont été fermées. Le rétablissement mercredi matin de la circulation sur cette section du rail belge n'était pas garanti en milieu de nuit.

Les réactions:

Le Premier ministre belge Charles Michel a remercié les militaires et le personnel de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) qui "ont réagi de manière professionnelle et courageuse à cette situation". Le chef du gouvernement a convoqué mercredi matin un "conseil national de sécurité".