Fusillade à Rio: l'armée appelée en renfort

L'armée brésilienne a été appelée vendredi en renfort pour sécuriser la Rocinha, la plus grande favela de Rio, théâtre de scènes de guerre au cours d'affrontements armés entre la police et des trafiquants terrorisant la population.

Cette série de fusillades a débuté dimanche après l'incursion d'une bande rivale. Vendredi matin, un échange de tirs nourris a résonné dans ce quartier central où vivent 75.000 personnes, à proximité de la très chic plage de Leblon.

Sur des vidéos diffusées via les réseaux sociaux, on peut voir des hommes armés qui ouvrent le feu à de nombreuses reprises à travers les ruelles de cette favela.

La voie rapide qui jouxte ce quartier et relie le sud de Rio à l'ouest, était fermée et des dizaines de policiers y circulaient lourdement armés, a constaté l'AFP.

Un bus avait été incendié à proximité du tunnel passant sous la Rocinha et des colonnes de fumée montaient en différents points de cette zone.

Ses habitants étaient obligés de s'abriter chez eux tandis que les cours étaient suspendus.

Les quelques personnes qui osaient s'aventurer à l'extérieur refusaient de parler à la presse par peur des représailles. Une femme qui habite là depuis 43 ans a juste lâché qu'elle n'avait jamais rien vu de tel.

C'est le gouverneur de l'Etat de Rio, Luiz Fernando Pezao, qui a fait appel à l'armée. L'Etat est au bord de la faillite et les retards dans le paiement des salaires des fonctionnaires y atteignent parfois plusieurs mois.

Le ministre de la Défense Raul Jungmann a annoncé l'envoi de 700 militaires pour quadriller le quartier.

Des échanges de tirs avaient lieu vendredi dans d'autres favelas de la "ville merveilleuse".

Un an après le feu d'artifice et le faste des jeux Olympiques, Rio de Janeiro vit au rythme des fusillades et des patrouilles de l'armée déployée pour faire face à une poussée de la violence.

Guerre entre gangs de trafiquants de drogue, enfants tués par des balles perdues pendant des raids de police dans les favelas, recrudescence des vols à main armée : le sentiment d'insécurité est omniprésent.

Ces derniers mois, la route qui mène à l'aéroport international a été bloquée à plusieurs reprises à cause d'échanges de tirs nourris qui ont terrorisé les automobilistes.