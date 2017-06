Grèce: les ordures s'amoncellent après une nouvelle grève des éboueurs

Les employés municipaux à travers la Grèce ont de nouveau observé jeudi une grève de 24 heures en solidarité avec les éboueurs contractuels, qui depuis dix jours refusent de ramasser les poubelles, réclamant la reconduction de leurs contrats.

Il s'agit de la deuxième mobilisation du secteur en une semaine sur fond de bras-de-fer entre éboueurs contractuels et gouvernement, qui a provoqué l'entassement de tonnes de poubelles dans les rues d'Athènes et dans d'autres villes, alors que le mercure atteint 39 degrés Celsius.

A l'appel du syndicat des employés municipaux POE-OTA, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées en fin matinée dans le centre d'Athènes, selon la police, qui s'attend à une participation plus massive lors du défilé prévu plus tard devant le Parlement.

Jeudi dernier, le nombre de manifestants s'était élevé à 5.000 personnes.

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a reçu mardi les représentants du syndicat POE-OTA et leur a promis la reconduction des contrats des éboueurs et le lancement d'un concours pour de nouvelles embauches sur la base de contrats à durée indéterminée.

"Toutefois, le syndicat a décidé de ne pas suspendre le mouvement", a déploré mercredi le porte-parole du gouvernement Dimitris Tzanakopoulos, accusant le principal parti d'opposition, Nouvelle-Démocratie (droite), d'être l'instigateur de cette mobilisation.

"C'est évident que l'objectif de la grève n'est plus de défendre les intérêts des contractuels" mais "de porter un coup au gouvernement, les victimes étant les citoyens, les contractuels eux-mêmes et la santé publique", a souligné Dimitris Tzanakopoulos.

Jeudi après-midi, le comité exécutif du POE-OTA devait de nouveau se réunir pour décider la poursuite ou non du mouvement.

Selon la météo, la Grèce sera frappée par la canicule ce week-end, la température devant monter jusqu'à 44 degrés, en plein pic de la saison touristique.

Le problème de collecte des ordures en Grèce est récurrent en raison du recours généralisé aux contractuels et du gel des embauches, dus à la crise.