Grèves et manifestations à travers le monde pour les droits des femmes

De la grève générale des femmes en Espagne à un "marathon" féminin dans un ancien fief du groupe Etat islamique en Irak, de nombreux événements et manifestations ont marqué ce jeudi 8 mars dans le monde la journée internationale des droits des femmes.

- Espagne: grève générale "féministe" -

Une grève générale des femmes, sans précédent dans le pays, s'est traduite par des piquets de grève devant les grands magasins, des perturbations dans les transports et l'absence des présentatrices-vedettes dans les médias. Les deux principaux syndicats espagnols, UGT et CCOO, avaient appelé à un arrêt de travail de deux heures observé par 5,3 millions de personnes dans le pays, selon leurs estimations. Dix autres syndicats avaient appelé à une grève toute la journée, inspirée d'un mouvement similaire en Islande en 1975.

Quelque 200.000 personnes ont manifesté jeudi soir pour les droits des femmes à Barcelone, selon la police.

- Irak: "marathon" féminin à Mossoul -

Environ 300 femmes ont participé à un "marathon" symbolique de 900 mètres sur une avenue de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, reprise en juillet aux jihadistes du groupe Etat islamique. "Avec ce marathon, nous voulons redonner à la femme sa place, alors qu'elle a longtemps été tenue à l'écart" à Mossoul, a affirmé l'organisatrice de l'événement, Fatima Khalaf. Parmi les organisatrices, certaines brandissaient des pancartes rappelant les dures réalités subies par les Irakiennes: "Assez du mariage des mineures!", "Brise ton silence et dis 'non'!" ou encore "J'ai le droit de m'exprimer librement".

- Pologne: contre l'interdiction de l'avortement -

Les Polonaises ont manifesté dans une quarantaine villes du pays. "Le sujet de l'avortement s'impose bien évidement aujourd'hui car un projet de durcissement de la loi, qui signifie de facto l'interdiction totale de l'IVG, est actuellement étudié au parlement", a déclaré Marta Lempart, une militante féministe. Le parlement dominé par la droite conservatrice travaille actuellement sur un projet de loi qui, s'il est adopté, n'autorisera plus l'avortement que dans deux cas: risque pour la vie ou la santé de la mère et grossesse résultant d'un viol et d'un inceste. L'IVG en cas de malformation du fœtus ne sera plus permise.

- Turquie: défilé sous haute surveillance -

Plusieurs milliers de femmes ont défilé sous haute surveillance policière sur l'avenue Istiklal à Istanbul pour réclamer plus de "liberté" et la "fin du patriarcat", selon des correspondants de l'AFP. "La situation des femmes ici est honteuse. Et ça empire", a déclaré à l'AFP une manifestante, Turkan Gezmis. Les organisations de défense des droits des femmes dénoncent régulièrement des déclarations jugées sexistes des dirigeants turcs, à commencer par le président Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier a d'ailleurs réitéré jeudi, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la journée de la femme, qu'il souhaitait que les Turques aient "au moins trois enfants".

- Etats-Unis: nécrologies à retardement -

Le New York Times a réparé une injustice en publiant la nécrologie de quinze femmes célèbres qu'il n'avait pas pris la peine de diffuser à leur décès. La romancière britannique Charlotte Brontë (1855), la poétesse américaine Sylvia Plath (1963), devenue une icône du féminisme, ou encore la photographe Diane Arbus (1971) font partie de ces célébrités qui avaient été "négligées" par le grand journal new-yorkais. "Depuis 1851, les nécrologies du New York Times sont dominées par les hommes blancs. Aujourd'hui, nous ajoutons les histoires de quinze femmes remarquables", a expliqué le quotidien.

- Manifestations en Amérique latine -

Des dizaines de milliers de femmes portant des t-shirts violets et des écharpes vertes ont défilé jeudi à Buenos Aires, au Mexique et dans plusieurs capitales latino-américaines pour dénoncer la violence contre les femmes. En Uruguay, la Journée internationale de la femme a été célébrée avec une marche massive, mais elle a été assombrie par l'assassinat d'une femme dans une ville du nord du pays.

Les féminicides --meurtre d'une femme motivé par le fait qu'elle est une femme-- sont répandus dans les pays d'Amérique latine, avec à titre d'exemple le Mexique, où une vague de meurtres de femmes est en hausse depuis 2016, selon l'ONU. En 2016, on comptait au Mexique 2.746 féminicides, contre 2.324 en 2015. Les chiffres officiels de 2017 ne sont pas encore disponibles, mais certaines estimations font état de 1.966 cas.

- France: un journal vendu plus cher aux hommes -

Le quotidien français Libération était vendu 25% plus cher aux hommes qu'aux femmes jeudi, pour symboliser l'écart salarial entre les sexes, qui est également de 25% en moyenne dans le pays.