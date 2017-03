Guatemala : le désastreux système de protection des mineurs

La mort de 40 adolescentes dans un foyer au Guatemala, suivi en moins de 15 jours d'une mutinerie dans une prison pour mineurs, où quatre surveillants ont été tués, mettent en lumière l’inefficacité du système de protection des mineurs dans ce dangereux pays.

Coïncidence macabre, les deux établissements se situent côte à côte à San José Pinula, à quelques kilomètres de la capitale Guatemala. Le 8 mars, 40 jeunes résidentes du foyer pour mineurs Hogar Seguro ("foyer sûr") Virgen de la Asuncion avait péri dans un incendie.

Tant ce foyer que la prison avaient été dénoncés par le passé pour des mauvais traitements et abus sexuels sur les pensionnaires et les détenus de la part des fonctionnaires censés les protéger.

Au Guatemala, le pays le plus peuplé d'Amérique centrale (16,3 millions d'habitants), 59,3% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale, et le taux d'homicides est un des plus élevés du monde.

"Le foyer, ce n'est pas un refuge, car il y a des plaintes pour des abus et des mauvaises conditions d'alimentation, mais le plus grave c'est que l'on soupçonne le lieu d'encourager la traite de personnes, la prostitution et les viols", déclare à l'AFP la directrice de l'ONG ProJustice Carmen Aida Ibarra.

L'établissement était déjà dans le collimateur des associations de défense des mineurs à cause des nombreux salariés ayant fui ou été renvoyés après des accusations de mauvais traitements.

L'incendie meurtrier a soulevé une vague d'émotion dans le pays, où des manifestations dans la capitale ont dénoncé un "crime d'Etat".

La mutinerie initiée dimanche soir dans le centre pénitentiaire Etapa II avait pour but de dénoncer les sévices infligés aux jeunes prisonniers par les surveillants, selon Abner Paredes, le responsable du secteur jeunesse au parquet chargé des droits de l'homme (PDH).

- Abandon de l'Etat -

Les mutins, une quarantaine de membres d'un gang criminel, Barrio 18, ont battu à mort deux surveillants et deux autres sont décédés par la suite de leurs blessures.

Ce centre de détention avait déjà été le théâtre en 2005 d'un affrontement entre bandes qui avait fait 14 morts.

Les deux sites, la prison et le foyer, dépendent du secrétariat du bien-être social de la présidence guatémaltèque (SBS), qui gère actuellement cinq foyers où résident quelque 1.500 mineurs et quatre prisons avec la même quantité de détenus.

Pour Mme Ibarra, le manque d'implication de l'Etat et la corruption des responsables des établissements ont fait de ces lieux de "véritables enfers" dont on ne peut attendre "aucune possibilité de réhabilitation".

"Nous constatons une absence du système de protection de l'enfance et de l'adolescence. Il existe un manque de coordination entre les institutions de l'Etat", estime Sandra Lopez, une des responsables de l'ONG Refuge de l'enfance, qui déplore le manque de suivi et de personnel qualifié dans les établissements pour mineurs.

Mmes Ibarra et Lopez jugent urgent de revoir totalement le modèle actuel de protection des mineurs au Guatemala, tant pour les refuges que pour les prisons.

Après l'incendie de début de mars, les responsables du SBS ont été renvoyés et dans la foulée de la mutinerie, le président du Guatemala Jimmy Morales a annoncé une réunion d'urgence sur la protection de l'enfance avec des représentants des pouvoirs législatif et judiciaire.

De son côté, la justice enquête sur une vingtaine de prisonniers pour la mort des surveillants.