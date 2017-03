Insultes et stigmatisation pour les déplacés de Fukushima

"C'est une enfant de Fukushima. Elle porte des radiations contagieuses": cette phrase, Satsuki Sekine, 15 ans, l'a entendue avec stupeur après avoir fui dans la panique avec sa famille la catastrophe nucléaire de mars 2011.

"Ma maison a été détruite par le tremblement de terre et emportée par le tsunami", raconte-t-elle à l'AFP. "J'ai perdu un de mes proches dans le désastre, puis nous avons dû fuir l'accident nucléaire".

"J'étais déjà vraiment mal en point, j'avais envie de mourir... Alors les harcèlements et les brimades à l'école n'ont fait que renforcer ce sentiment. Je ne voyais aucune raison de vivre", confie cette lycéenne, retournée depuis dans la région, à Hirono précisément, non loin de son ancienne maison.

Son cas n'est pas isolé. D'autres "migrants de l'intérieur", contraints de tout quitter quand la situation s'est emballée à la centrale de Fukushima, ont subi insultes, ostracisme et même violences dans les communautés où ils avaient trouvé refuge.

Au total, plus de 160.000 habitants sont partis après la triple catastrophe, sur ordre des autorités ou par peur des radiations. A compter d'avril, près de 70% des territoires interdits seront de nouveau décrétés habitables mais le traumatisme reste lui indélébile.

Malgré l'élan de solidarité qui a saisi le Japon après le désastre, symbolisé par le refrain "Ganbarô Nippon" (tiens bon, Japon), les victimes de la catastrophe nucléaire ont souvent été accueillies avec froideur.

- 'Proie facile' -

Urara Aoyama, camarade de classe de Satsuki, a enduré le même calvaire. Elle avait pourtant tout fait pour cacher sa ville d'origine "mais le bruit s'est répandu quand je suis entrée au collège", témoigne la jeune fille de 16 ans.

A elle aussi, on demandait: "Les radiations, c'est contagieux non ? Tu devrais rentrer chez toi, pourquoi tu restes ici ?".

Souvent, on se moquait d'elle: "dans mon dos, parfois intentionnellement à voix haute afin que j'entende".

Il n'est pas rare qu'au Japon, pays de l'ordre social, les personnes vulnérables et différentes soient victimes de brimades ("ijime"), cause importante de suicides chaque année.

L'éducation japonaise, fondée sur la notion de groupe soudé, tend à effacer toute individualité, faisant des enfants qui sortent du lot des cibles idéales, explique Asao Naito, spécialiste de ce phénomène à l'université Meiji de Tokyo.

"Dans cet environnement totalitaire des écoles japonaises, les évacués de Fukushima sont une proie facile", dit-il.

Un cas à Yokohama (banlieue de Tokyo) a récemment soulevé l'indignation, celui d'un garçon qui a relaté s'être fait racketter 1,5 million de yens (12.500 euros) par les autres élèves. Il a aussi été bousculé physiquement et accusé de vivre des aides de l'Etat.

"J'ai songé je ne sais combien de fois à mourir, mais tant de personnes ont déjà été emportées par le tsunami que même si c'est dur, j'ai décidé que je devais vivre", a-t-il écrit dans une lettre.

Il a enduré la douleur en silence pendant des années, n'osant s'en ouvrir à sa mère, elle-même soumise à rude épreuve par ses voisins. "On lui jetait des ordures et elle a reçu une lettre anonyme leur demandant de quitter le quartier", raconte Kei Hida, avocate de la famille.

- 'Guérir' -

Le gouvernement a fait état vendredi d'une évaluation nationale des cas de harcèlement d'enfants issus des régions affectées.

Les réfugiés de Fukushima, que beaucoup de Japonais ne considèrent pas comme des "victimes", ont du mal à exprimer leur désarroi, constate Tomohiro Kurosawa, qui défend plusieurs d'entre elles.

"Le fait qu'un évacué élève la voix peut être perçu comme une remise en question du gouvernement ou de la société japonaise dans son ensemble", regrette-t-il.

La politique du gouvernement, qui plaide pour leur retour en assurant que la situation est revenue à la normale, "brouille le statut des victimes, créant un espace incitant les autres à les rejeter et à les attaquer".

M. Kurosawa a également représenté des "hibakusha" (survivants des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki en 1945), et l'opprobre jetée sur les victimes de Fukushima lui rappelle ces heures sombres, quand on évitait de fréquenter les irradiés.

Satsuki et Urara étudient désormais dans une école spécialement créée pour accueillir des élèves des zones contaminées. Là, avec d'autres élèves, elles ont monté une pièce de théâtre pour raconter leur histoire.

"De nombreux membres du club ont vécu des expériences douloureuses au cours de l'évacuation, c'est quelque chose qui les unit", souligne le professeur Shunichi Kobayashi. Et "le fait d'être en contact les uns avec les autres les aide à guérir petit à petit leurs blessures".

Aujourd'hui, Satsuki a retrouvé la joie de vivre. "Je ne fuirai pas la réalité", promet-elle.