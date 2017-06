Irak: au moins trois morts dans un attentats suicide à Mossoul

Des kamikazes se sont fait exploser dans la partie orientale de Mossoul reconquise par l'armée irakienne, faisant trois morts, ont indiqué samedi des responsables de sécurité et de la santé.

Les attaques ont visé tard vendredi soir le quartier de Mouthanna alors que les habitants faisaient leurs courses pour les vacances du Fitr, fête marquant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan.

"Le premier kamikaze s'est fait exploser alors qu'il se faisait interpeller par un policier, qui est mort sur le coup", a déclaré un responsable de la police.

Un deuxième assaillant a réussi à s'introduire dans un centre commercial et s'est fait exploser au milieu des civils, tuant au mois deux personnes et blessant neuf, selon le même officier et un secouriste. Un troisième kamikaze a été tué par la police avant de parvenir à déclencher sa veste explosive.

L'attaque n'a pas été revendiquée. Les forces irakiennes ont chassé en janvier les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) de la partie orientale de Mossoul et tentent maintenant de les déloger de leur dernier carré dans l'ouest de la ville septentrionale.

Deuxième ville d'Irak, Mossoul est le dernier grand bastion urbain de l'EI dans ce pays.

Des habitants des quartiers repris aux jihadistes avaient prévenu de la menace des cellules dormantes et souligné que le laxisme des autorités en matière de contrôle avait permis le retour de nombreux partisans de l'EI à la vie civile sans être inquiétés par la justice.

Des voix s'étaient élevés à Mossoul-Est avant les attentats de vendredi soir appelant à bannir les familles des membres de l'EI, entre autres mesures.