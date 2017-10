Irak: les forces gouvernementales ont pénétré dans Hawija, fief de l'EI

Les forces gouvernementales irakiennes ont pénétré mercredi dans la ville de Hawija, dernier bastion de l'organisation Etat islamique (EI) dans le nord de l'Irak, ont indiqué des sources militaires.

"Avec l'aide de Dieu, l'armée, la police fédérale, les forces d'intervention rapide et les (forces paramilitaires) du Hachd al-Chaabi ont commencé mercredi une large opération pour libérer le centre de Hawija et la ville adjacente de Ryad", a affirmé dans un communiqué le chef des opérations dans ce secteur, le général Abdel Amir Yarallah.

L'opération pour bouter l'EI d'une des deux régions où ils sont encore présents en Irak a commencé il y a 13 jours au cours desquels les forces gouvernementales se sont emparées de quatre villes et de dizaines de villages.

Pour sa part, le général Raëd Jawdat, chef de la police fédérale, a annoncé dans un communiqué "la troisième phase de l'opération de libération de Hawija par un feu d'artillerie et de missiles sur les positions de l'EI à Hawija"

Il a précisé que les unités d’élite de la police fédérale, des forces motorisées, des brigades motorisées et de snipers ainsi que des drones et des membres du Hachd al-Chaabi (unités paramilitaires) ont pénétré par la nord-ouest de la ville.

"Elles avancent et le but est de s'emparer de sept quartiers de Hawija et 12 objectifs vitaux", a-t-il dit sans préciser lesquels.

La ville de Hawija, située à 230 km au nord-est de Bagdad, est l'une des dernières tenues par l'EI dans ce pays, les jihadistes ayant été chassés au cours des derniers mois de la plupart des territoires qu'ils avaient conquis en 2014.