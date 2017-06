Irak: un kamikaze se fait exploser à Mossoul, 12 morts

Au moins 12 personnes ont été tuées vendredi lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser parmi des civils qui fuyaient la vieille ville de Mossoul, où les forces irakiennes reprennent du terrain aux jihadistes, ont indiqué des officiers.

"Nous avons reçu 12 personnes tuées et plus de 20 blessées dans notre hôpital de campagne, y compris des femmes et des enfants", a déclaré à l'AFP Ahmed Hachem, médecin et militaire au sein de l'armée irakienne.

Il a précisé que l'attaque avait eu lieu dans le quartier de Machahda, situé dans la vieille ville.

"Le kamikaze s'est infiltré dans un groupe de personnes déplacées et s'est fait exploser parmi elles avant d'atteindre nos troupes", a déclaré un colonel de la 16e division d'infanterie de l'armée.

Il est difficile d'obtenir un bilan définitif du nombre de victimes, a-t-il ajouté, la zone de l'attaque n'étant pas complètement sécurisée.

Des milliers de civils ont fui la vieille ville de Mossoul depuis que les forces irakiennes ont lancé leur assaut contre le dernier carré du groupe Etat islamique (EI) dimanche.

Quelque 100.000 personnes restent prises au piège par les jihadistes qui les utilisent comme boucliers humains alors que les forces irakiennes progressent de jour en jour.