Israël partagé entre inquiétude et retenue devant la percée nationaliste en Allemagne

Le succès historique de la droite nationaliste en Allemagne a été accueilli en Israël avec un mélange d'inquiétude et de retenue tenant à la nature du parti AfD et à l'étroite relation entre les deux pays.

Après avoir rapidement félicité Angela Merkel pour la victoire dimanche des conservateurs aux élections, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a attendu mardi pour dire à la chancelière, lors d'un entretien téléphonique, qu'Israël était "inquiet devant la montée de l'antisémitisme observée ces dernières années de la part d'éléments politiques de droite comme de gauche, ainsi que d'éléments islamistes".

Mais il s'est bien gardé de singulariser clairement l'Allemagne et même d'évoquer, a fortiori la percée des nationalistes de l'AfD (Alternative pour l'Allemagne), arrivés troisièmes des élections.

Comme toutes les nouvelles venues de Berlin et susceptibles de réveiller le spectre de l'Holocauste, le bond en avant de l'AfD a alarmé les survivants de la Shoah en Israël.

Berthe Badehi, 86 ans, qui a vécu cachée par des paysans français durant la Seconde guerre mondiale, a dit à l'AFP être "très choquée" et "avoir peur" pour l'Europe.

"C'est comme un cancer qui se propage, c'est choquant que ça se passe en Allemagne", dit-elle. "Je me souviens de ma peur quand, enfant, je croisais des soldats allemands. J'y ai repensé quand j'ai entendu le résultat de ce parti".

- "Jour noir" -

"Nous avons un ennemi en Allemagne", renchérit Saul Oren, autre juif de Jérusalem, installé en Israël depuis 1968 après avoir survécu aux camps nazis d'Auschwitz et de Sachsenhausen.

"Je suis inquiet mais on ne peut rien faire (en Israël) pour empêcher ce genre de choses d'arriver en Europe", affirme-t-il.

Cette inquiétude est répandue parmi les juifs. Ronald Lauder, le président du Congrès juif mondial, une fédération internationale de communautés et d'organisations juives, a dénoncé en l'AfD une "honteuse" formation "réactionnaire" rappelant "ce que le passé de l'Allemagne a de pire".

"Un jour noir pour la démocratie allemande avec l'entrée au Bundestag d'un parti raciste et antisémite", a tweeté l'ancien dirigeant travailliste Amir Peretz.

Le nouvel homme fort de l'AfD, Alexander Gauland, s'est voulu rassurant vis-à-vis des juifs.

"Il n'y a rien dans notre parti, dans notre programme, qui puisse ou doive inquiéter de quelque façon que ce soit les juifs qui vivent en Allemagne", a-t-il dit lundi à Berlin.

Le succès de l'AfD parachève une virulente campagne dominée par le discours anti-islam et anti-immigration.

Créée en 2013, l'AfD n'est pas répertoriée comme étant d'extrême droite par les autorités allemandes et se défend de tout antisémitisme. Mais elle est parcourue par un courant de plus en plus fort proche de la mouvance néo-nazie et aux tendances antisémites.

- "Ras-le-bol" -

Certains membres ont prêché la fin de la repentance pour les crimes nazis. M. Gauland a suscité la controverse en déclarant que ses compatriotes pouvaient être "fiers des prestations" des soldats allemands pendant les deux guerres mondiales. Un autre membre de l'AfD, Björn Höcke, a qualifié en janvier le mémorial de l'Holocauste à Berlin de "mémorial de la honte".

Malgré des crispations récentes, l'Allemagne est l'un des soutiens les plus fermes d'Israël au sein de l'Union européenne.

Soixante-dix ans après, le génocide juif demeure une pierre angulaire des relations bilatérales et M. Netanyahu a rappelé, dans sa conversation avec Mme Merkel, l'importance pour Israël de la "responsabilité historique" de l'Allemagne.

Le ministère israélien des Affaires étrangères n'avait pas répondu mardi aux interrogations de l'AFP lui demandant si le gouvernement observerait avec l'AfD une politique de non contact comme avec le Front national français.

L'AfD "n'est pas un parti néo-nazi comme le prétendent beaucoup de ses concurrents, même si un certain nombre de néo-nazis ont voté pour lui", écrivait lundi dans un éditorial le quotidien Israel Hayom, soutien notoire de M. Netanyahu.

L'AfD "n'est pas non plus un parti raciste et antisémite, même si un certain nombre de ses membres ont des opinions antisémites et racistes", a-t-il ajouté, en référence au caractère disparate de la composition et de l'électorat du parti.

La majorité des électeurs de l'AfD ont "exprimé un ras-le-bol, le même qui a amené Donald Trump au pouvoir", a abondé Avi Primor, ancien ambassadeur d'Israël en Allemagne, dans le journal Maariv.