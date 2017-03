Journée des Femmes: à Kiev, un défilé pour rappeler les origines féministes

Un millier de personnes ont défilé mercredi dans le centre de Kiev à l'occasion de la Journée internationale des Femmes, appelant à revenir aux origines féministes de cette fête aujourd'hui plutôt associée aux fleurs et aux cadeaux.

"Je suis venue au défilé pour raviver le sens original du 8 mars", a ainsi déclaré à l'AFP Alina Zabrouïko, une étudiante de 22 ans.

"Au début, c'était un jour pour les droits des femmes, non pas un jour pour les fleurs", ajoute-t-elle.

La Journée des Femme, qui était l'une des principales fêtes du temps de l'URSS, est toujours largement célébrée dans les ex-républiques soviétiques, notamment en Ukraine.

Les participants au défilé scandaient "Les droits de la Femme sont les droits de l'Homme !" et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Le sexisme, ce n'est pas sexy" et "N'offrez pas de fleurs, offrez la sécurité".

Ils ont expliqué vouloir souligner le problème de la violence domestique, du mauvais traitement des femmes dans les maternités et des intimidations auxquelles elles doivent faire face dans les forces armées.

"Aujourd'hui, en Ukraine, la violence est utilisée contre les femmes. Souvent, c'est invisible, cela arrive en famille, dans des hôpitaux, au travail. Et on n'y fait même pas attention", s'insurge l'une des manifestantes, Diana Poladova, 27 ans, qui travaille pour l'ONG Centre d'experts pour les droits de l'Homme.

Le défilé a été marqué par l'interpellation de trois militants hostiles à cette initiative qui ont tenté d'asperger les participants d'un désinfectant de couleur verte.

L'un des militants interpellés, un jeune homme, a expliqué aux journalistes avoir voulu "protester contre des actions qui divisent la société ukrainienne" et qui visent à éloigner les femmes des hommes.