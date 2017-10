La compagne du tueur de Las Vegas a quitté les Philippines pour les Etats-Unis

La petite amie du tueur de Las Vegas Stephen Paddock a quitté les Philippines en direction des Etats-Unis, a déclaré mercredi une porte-parole des services philippins de l'immigration.

Marilou Danley a pris un vol de Philippine Airlines pour Los Angeles, a précisé la porte-parole, Maria Antoinette Mangrobang. Une source de l'industrie aérienne a indiqué que l'avion était parti mardi soir.

Des sites spécialisés ont montré que l'avion avait atterri aux Etats-Unis mercredi matin, heure des Philippines, mardi soir à Los Angeles.

Marilou Danley avait reçu de la part de Stephen Paddock un virement de 100.000 dollars.

Stephen Paddock est l'auteur de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis. L'ancien comptable a mitraillé de sa chambre d'hôtel une foule rassemblée pour un concert en plein air, tuant 58 personnes et en blessant plus de 500 autres.

Le Bureau des enquêtes nationales des Philippines (NBI), l'équivalent du FBI américain, a expliqué que les enquêteurs américains lui avaient demandé son aide pour retrouver Mme Danley.

"Danley est arrivée aux Philippines le mois dernier, puis il y eu un transfert sur son compte de 100.000 dollars de la part de Stephen", a déclaré à l'AFP le porte-parole du NBI, Nick Suarez. "Le FBI s'est rapproché du bureau philippin d'Interpol pour la rechercher".

D'après lui, le FBI considère Mme Danley comme une "personne" présentant un "intérêt", pas forcément comme une suspecte.

D'après Canberra, Marilou Danley, 62 ans, est une ressortissante australienne. Elle a émigré aux Etats-Unis il y a 20 ans pour travailler dans les casinos.

"Il y a des informations selon lesquelles ses papiers d'identité ont servi à réserver l'hôtel ou des détails comme ça", a déclaré mardi la ministre australienne des Affaires étrangères Julie Bishop.

"L'Australie soutiendra l'enquête des autorités américaines du mieux qu'elle le pourra mais nous n'avons pas eu de contact direct avec Marilou Danley", a-t-elle dit.

D'après des informations de presse, Mme Danley est née aux Philippines, ce que n'ont pas confirmé le ministère philippin des Affaires étrangères ou M. Suarez.

Après la tuerie, Paddock s'est suicidé.