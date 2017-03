La Corée du Nord ou la diplomatie du précipice

L'interdiction faite par la Corée du Nord aux Malaisiens de sortir du pays est une nouvelle illustration de la diplomatie de la corde raide dont est coutumier ce pays reclus.

Ce régime autoritaire doté de l'arme nucléaire prend depuis longtemps des étrangers en otages, surtout des touristes et des missionnaires américains, dans le but de s'en servir comme monnaie d'échange dans ses négociations avec Washington sur son programme nucléaire et l'aide humanitaire.

Parfois, la Corée du Nord ferme complètement ses frontières face à des menaces sanitaires ou pour protester lors de moments de fortes tensions avec la Corée du Sud, sans égard pour les conséquences potentielles.

Voici quelques unes des mesures les plus spectaculaires de Pyongyang.

- Otages américains -

Un certain nombre d'Américains ont été emprisonnés pendant des années avant de recouvrer la liberté, souvent à la suite de visites de personnalités américaines de premier plan comme l'ancien président Jimmy Carter.

Deux Américains sont actuellement détenus en Corée du Nord dans un contexte de relations glaciales avec les États-Unis et de négociations en panne.

Otto Warmbier, un étudiant de 21 ans, avait été condamné l'année dernière à 15 ans de travaux forcés pour avoir volé du matériel de propagande. Kim Dong-Chul, un pasteur américano-coréen, est en prison pour espionnage.

- Ebola -

La Corée du Nord, qui n'accueille qu'un nombre infime de visiteurs étrangers, avait fermé ses frontières aux touristes pendant plusieurs mois en 2014 et 2015 par crainte d'une propagation du virus Ebola.

Elle avait aussi imposé une quarantaine de 21 jours aux diplomates et hommes d'affaires étrangers arrivant sur son territoire.

Le tourisme est une source cruciale de devises pour un pays qui en manque cruellement. Ce pays connu pour la faiblesse de ses structures médicales et un manque chronique de médicaments était disposé selon les apparences à s'en priver.

D'après les médias, avait aussi interdit à ses diplomates et à ses ressortissants travaillant à l'étranger de rentrer au pays pour éviter le coronavirus Mers qui faisait des ravages chez le voisin du sud en 2015.

En 2003, Pyongyang avait suspendu les entrées touristiques trois mois durant pour se protéger du virus responsable du Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

- Un projet commun défunt -

Le complexe industriel intercoréen de la ville nord-coréenne de , ultime projet de coopération où une centaine d'entreprises sud-coréennes employaient plus de 50.000 Nord-Coréens, a été malmené au gré des tensions après son ouverture en 2004. Jusqu'à sa fermeture en 2016.

En 2013, le Nord avait ordonné à tous les employés nord-coréens de rester chez eux et aux employeurs sud-coréens de partir sur le champ, pour protester contre des exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington.

La plupart des Sud-Coréens avaient réussi à quitter les lieux mais sept avaient été contraints de rester jusqu'à ce que les reliquats de salaires soient versés. Les entrepreneurs avaient été autorisés à rentrer chez eux un mois plus tard, après l'envoi par Séoul au Nord d'un convoi transportant plus de 10 millions de dollars en liquide.

La zone avait été rouverte en septembre 2013. Mais après un essai nucléaire nord-coréen suivi d'un tir de fusée, Séoul avait suspendu l'année dernière les opérations à Kaesong. En représailles, le Nord avait expulsé tous les chefs d'entreprise et saisi tous les avoirs sud-coréens.