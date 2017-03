La diplomatie sous Trump: le département d'Etat et son ministre sur la touche

Un ministre des Affaires étrangères invisible, un département d'Etat sur la touche et menacé d'être amputé d'un tiers de son budget: militaires, politiques et diplomates américains redoutent une perte "catastrophique" d'influence de la première puissance mondiale sous la gouverne de Donald Trump.

Lorsque l'ex-PDG du pétrolier ExxonMobil Rex Tillerson est devenu le 1er février le 69e secrétaire d'Etat, des cadres de son influent ministère murmuraient qu'il serait tout le contraire de son prédécesseur John Kerry.

De fait, ce discret ingénieur texan de 64 ans, la voix basse et l'accent traînant, est aussi taiseux que le très médiatique et professionnel de la politique John Kerry était prolixe

En un mois, M. Tillerson ne s'est exprimé que trois fois en public, mais sans quasiment rien dire de ses priorités diplomatiques.

Lors de deux brefs voyages à l'étranger, accompagné de deux ou trois journalistes accrédités, il n'a prononcé que quelques mots sur la relation américano-russe lors d'une réunion du G20 en Allemagne. Il n'a pas été beaucoup plus disert sur la crise diplomatique entre les Etats-Unis et le Mexique lors d'une visite d'à peine 24 heures la semaine dernière à Mexico, où il a été éclipsé par son collègue à la Sécurité intérieure John Kelly.

Ses entretiens au département d'Etat avec ses homologues étrangers se réduisent devant les caméras au strict minimum de poignées de main et de politesses et les communiqués de presse, qui se comptent habituellement par dizaines chaque jour, tombent dorénavant au compte-gouttes.

En outre, comme pour toutes les alternances politiques à Washington, des centaines de postes de diplomates sont vacants. Mais les délais cette année pour les pourvoir sont anormalement longs.

Rex Tillerson a même été privé par la Maison Blanche d'un adjoint chevronné qu'il convoitait et il doit se contenter de collaborateurs encore en fonction qui servaient l'administration précédente.

- Pas de sacro-saint briefing -

Il n'y a pas eu non plus de sacro-saint briefing du porte-parole du ministère depuis le 19 janvier, veille du départ du gouvernement de Barack Obama.

Ce point-presse quotidien retransmis à la télévision, dont raffolent les réseaux sociaux, et qui permet depuis des décennies à la diplomatie américaine d'expliciter ses positions sur les crises de la planète, doit reprendre le 6 mars.

Mais il n'aura probablement plus lieu tous les jours.

Historiquement aux Etats-Unis, la Maison Blanche et son Conseil de sécurité nationale (NSC) dessinent les grandes lignes de la politique étrangère. A charge ensuite au secrétaire d'Etat et à son département d'Etat de 70.000 employés et 250 ambassades et consulats de les mettre en musique.

Le 45e président américain, élu sur un programme nationaliste et isolationniste, n'échappe pas à la tradition et s'est saisi des dossiers diplomatiques, même si les contours de sa politique demeurent flous.

Il est épaulé par Stephen Bannon, son conseiller en stratégie associé à l'extrême droite, qui siège au NSC et qui a promis ces jours-ci de "déconstruire l'Etat administratif".

C'est dans ce contexte que M. Trump a annoncé lundi un projet de "hausse historique" de 54 milliards de dollars pour la Défense en 2018, soit une augmentation de 9% des dépenses militaires des Etats-Unis.

- Moins 37% -

Pour financer cette hausse, la Maison Blanche envisagerait de réduire l'aide internationale gérée par le département d'Etat et son agence pour le développement USAID. Washington bruisse de rumeurs d'un plan de réduction de 37% du budget annuel de 50 milliards de dollars du ministère des Affaires étrangères.

La proposition du budget fédéral américain pour 2018 - près de 4.000 milliards de dollars - ne se fera cependant pas avant des mois et il y aura de multiples aller-retours entre l'exécutif et le Congrès.

Mais les chiffres ont fait l'effet d'une bombe à Washington, même chez les républicains soutiens de Donald Trump

"Ca n'arrivera pas (...) ce serait une catastrophe", a tonné sur NBC le sénateur Lindsey Graham, tandis que son pair Marco Rubio avertissait que "l'aide internationale (représentant) moins de 1% du budget (fédéral) était fondamentale pour notre sécurité nationale".

Cent-vingt généraux et amiraux à la retraite viennent même d'écrire au Congrès et à la Maison Blanche pour les exhorter à préserver les budgets de la diplomatie et de l'aide au développement "cruciaux pour empêcher les conflits".

Ces coupes claires au département d'Etat et à l'USAID, "seraient particulièrement dévastatrices", abonde Ilan Goldenberg, expert du Center for a New American Security et ancien cadre des ministères des Affaires étrangères et de la Défense.