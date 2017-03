La mode musulmane indonésienne veut séduire loin

Des formes amples et souples, du gris, du blanc, du noir, des coupes sport sobres et nettes: la couturière indonésienne Rani Hatta veut effacer les frontières entre "mode pudique" d'inspiration islamique et mode tout court.

Echappant au hijab sans y renoncer vraiment, ses mannequins portent pour sa collection automne/hiver, présentée cette semaine à la Tokyo Fashion Week, des casquettes de baseball stylisées, sur une cagoule et de larges et épais cols roulés.

"Je suis indonésienne et je crée donc des vêtements pour les musulmans", explique Mme Hatta à l'AFP. "Mais mes créations sont universelles et peuvent être portées par tous".

De larges bandes rouges telles de géantes sutures viennent parfois briser la sage monochromie. Les matériaux, composés principalement de coton et polyester mélangés et de non-tissé, donnent un air de modernité tandis que pantalons et hauts amples, ainsi que longs gilets sont le gage de ce que les anglo-saxons appellent "modest wear" ou "mode pudique".

Les jeunes musulmans indonésiens trouvent des moyens de respecter le code vestimentaire de leur religion tout en explorant des tendances nouvelles, affirme la couturière.

"Je veux montrer au monde qu'en fait la mode pudique peut être très cool et universelle et ne se résume pas à des longues robes noires ou choses de ce genre", dit Rani Hatta.

"Dans mon pays, la jeune génération trouve le hijab très ringard et ne veut pas le porter. J'ai donc conçu quelque chose spécialement pour nous afin que les jeunes soient fiers de porter le hijab".

- Une clientèle universelle -

Le secteur de la mode islamique se développe rapidement et des maisons telles que les Italiens Dolce & Gabbana ou la marque de prêt-à-porter japonaise Uniqlo proposent des vêtements de style musulman. En 2015, Uniqlo a recruté la styliste Hana Tajima pour concevoir une ligne destinée aux femmes musulmanes.

L'habillement islamique d'Indonésie est radicalement différent de celui de l'Arabie Saoudite ou de certains pays du Golfe, où certaines femmes portent le niqab ou voile intégral, qui recouvre tout le visage à l'exception des yeux.

Les musulmans devraient représenter 30% de la population du globe d'ici 2050, selon le centre de recherche américain Pew Research Center. "Et nous avons en Indonésie une population de 250 millions dont 70 à 80% de musulmans", souligne Lenni Tedja, qui dirige la Jakarta Fashion Week.

"Le +modest wear+ est devenu très créatif, très mode, très stylé, c'est pourquoi de plus en plus de jeunes s'y mettent", dit-elle à l'AFP. Et le secteur indonésien de la mode voit un potentiel au-delà des clients musulmans".

"Notre +modest wear+ pourrait être porté aussi par des non musulmans sans couvrir la tête ... Le marché est donc très vaste".