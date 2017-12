La neige et les vents violents perturbent l'ouest de l'Europe

La neige et les vents violents ont frappé lundi plusieurs pays de l'ouest de l'Europe, provoquant des coupures d'électricité, des perturbations dans les transports, la fermeture d'écoles et même l'annulation d'une rencontre diplomatique.

Aux Pays-Bas, plus de 400 vols ont été annulés à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, plaque tournante du trafic aérien en Europe, jusqu'en début d'après-midi, soit un tiers de l'ensemble des vols.

"Les gens doivent se tenir informés, regarder sur le site et trouver comment arriver jusqu'ici étant donné que les trains connaissent des difficultés", a expliqué à l'AFP Paul Weber, porte-parole de l'aéroport, avertissant que des retards pourraient subsister mardi malgré la fonte des neiges attendue.

En Belgique, quelque 300 vols ont également dû être annulés et une centaine d'autres retardés à l'aéroport de Bruxelles, a indiqué à l'AFP Florence Muls, porte-parole de Brussels Airport.

Dans un autre registre mais toujours à cause du mauvais temps, la rencontre prévue dans la capitale belge entre le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, a dû être annulée à cause de la neige qui perturbait les transports à Bruxelles.

Des centaines de kilomètres d'embouteillages sur les autoroutes autour de Bruxelles et en Flandre, dans le nord du pays, ont aussi été répertoriés.

- 120.000 foyers touchés -

En France, les rafales de vent de la tempête Ana atteignaient les 140 à 150 km/h, avec des vagues risquant de submerger le littoral. 50.000 foyers restaient privés d'électricité lundi soir. Au plus fort de la tempête, 120.000 foyers avaient été affectés.

L'ouest du pays a été le plus touché.

Dans les Alpes françaises, le risque d'avalanches est élevé après d'importantes chutes de neige et des vents forts en altitude.

L'activité de l'aéroport de Nice, la deuxième plate-forme de France après Paris, a été totalement interrompue et la reprise du trafic n'est pas prévue avant 6H00 mardi, au plus tôt.

Au Royaume-Uni, des centaines d'écoles restaient fermées ce matin en raison de la neige et du gel, les services météorologiques ayant placé la plupart du Pays de Galles et du centre de l'Angleterre en alerte jaune.

"En raison de la neige et du gel", la ville de Birmingham, la deuxième ville du pays, a annoncé que toutes les écoles gérées par la ville et les services de transport seraient fermés lundi.

Les portes étaient closes dans des dizaines d'autres écoles d'autres comtés du centre de l'Angleterre et du Pays de Galles.

Le fournisseur d'électricité Western Power Distribution, qui est présent dans le centre de l'Angleterre, le sud-ouest et le Pays de Galles, comptait environ 7.000 clients privés de courant lundi matin.

Le sud de l'Espagne est également touché. Le service de ferry reliant le port d'Algésiras, en Andalousie, à Tanger (Maroc) et à l'enclave espagnole sur le continent africain, Ceuta, a été fermé plusieurs heures dans la matinée à cause de vents violents avant de reprendre à 11H00 (11H00 GMT).

Les écoles de Vejer de la Frontera, ville de 20.000 habitants dans le sud-ouest, étaient fermées, ont dit des responsables locaux. Par ailleurs, la station de ski de la Sierra Nevada, près de Grenade, a fait savoir sur son site internet qu'elle n'ouvrirait pas lundi.

