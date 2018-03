L'archevêque salvadorien Oscar Romero, voix des pauvres, bientôt canonisé

L'archevêque salvadorien Oscar Romero, grand défenseur des pauvres devenu une véritable légende en Amérique latine après son assassinat en 1980, va être proclamé saint, a annoncé mercredi le Vatican.

Décrit comme un homme simple et proche du peuple, Oscar Romero, né en 1917, avait pris la défense des paysans sans terre, suscitant les foudres des milieux les plus conservateurs du Salvador: il avait été assassiné en pleine messe le 24 mars 1980.

Adepte de la théologie de la libération et surnommé "la voix des sans voix" pour son dévouement envers les plus démunis, Mgr Romero a été tué par un commando d'extrême droite, au début de la guerre civile (1980-1992). Ce conflit a fait 75.000 morts et au moins 7.000 disparus, paralysé l'économie et poussé trois millions de Salvadoriens à émigrer.

L'assassinat avait été commandité par le défunt fondateur de l'Alliance républicaine nationaliste (Arena), Roberto d'Aubuisson, selon un rapport de la "commission de la vérité" publié par l'ONU.

Les milieux conservateurs ont longtemps bloqué toute reconnaissance officielle de l'Eglise envers l'archevêque des pauvres. Mais deux ans après l'élection de François, premier pape d'Amérique latine, le Vatican a reconnu le "martyr" de Mgr Romero, ouvrant la voie à sa béatification en mai 2015 devant plus de 200.000 fidèles à San Salvador.

Des délégations de 57 pays et quatre présidents latino-américains avaient assisté à sa béatification. Cette reconnaissance avait été vécue comme une fête dans le petit pays d'Amérique centrale, où le message d'Oscar Romero reste d'une grande actualité, près de 30% des Salvadoriens vivant sous le seuil de pauvreté.

- 'Traîné dans la boue' -

Le pape argentin François a exprimé à plusieurs reprises sa proximité avec ce prélat plutôt conservateur mais qui défendait les plus pauvres, rappelant aussi qu'il avait été "diffamé", "traîné dans la boue", "lapidé" par certains évêques et prêtres latino-américains, avant et après sa mort. L'archevêque avait été accusé d'être un "déséquilibré" et "un marxiste".

Un décret signé mardi a reconnu un miracle attribué à l'intercession de cette figure de l'Eglise de la fin du XXème siècle, dernière étape avant une canonisation dont la date n'a pas été précisée.

En revanche la canonisation du pape Paul VI, confirmée mercredi par le Saint-Siège, devrait avoir lieu à la clôture du synode (réunion d'évêques) consacré aux jeunes en octobre au Vatican.

Paul VI, né Giovanni Battista Montini en 1897, a achevé durant son pontificat le concile Vatican II lancé par son prédécesseur Jean XXIII. Il avait été béatifié en octobre 2014.

Selon le site spécialisé Vatican Insider, le miracle qui permet la canonisation du pape italien concerne une petite fille née très prématurément le 25 décembre 2014 alors que les médecins avaient conseillé un avortement thérapeutique. Paul VI a été critiqué pour son "non" en 1968 à la pilule contraceptive.

Le pape François a déjà canonisé Jean XXIII (1958-1963) et Jean Paul II (1978-2005). Alors que la procédure en béatification de Jean Paul Ier, mort 33 jours après son élection en 1978, est en cours, Jorge Bergoglio a plaisanté en février en affirmant que Benoît XVI et lui-même étaient sur la "liste d'attente".

Une canonisation constitue la déclaration officielle qu'une personne décédée est au paradis. Pour cela, le futur saint doit avoir obtenu deux miracles, l'un pour la béatification (à moins d'être reconnu "martyr"), l'autre pour la canonisation, signes de sa proximité avec Dieu.