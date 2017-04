L'Arménie élit son parlement

Les Arméniens se rendaient aux urnes dimanche pour les premières élections législatives organisées depuis l'adoption d'une réforme constitutionnelle controversée, censée transformer ce petit pays du Caucase du Sud en république parlementaire.

Ce scrutin représente un important test pour la démocratie dans cette ex-république soviétique de 2,9 millions d'habitants qui n'a jamais connu un transfert de pouvoir à l'opposition via un processus électoral.

Mais déjà après quelques heures, l'opposition faisait état de fraude. "Nous avons observé de nombreuses violations du secret du vote, et des instances de votes multiples", a déclaré à l'AFP Hovsep Khourchoudian, l'un des dirigeants d'une coalition d'opposition.

Les bureaux de vote, surveillés par les observateurs internationaux de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ont ouvert à 04h00 GMT et fermeront à 16h00 GMT. A 07h00 GMT, la participation était de 13%, a annoncé la commission électorale.

Au total, cinq partis et quatre coalitions sont en lice pour 101 sièges du Parlement. A l'issue de ce scrutin proportionnel, un parti doit obtenir 5% pour être représenté au Parlement, tandis qu'une coalition doit engranger au moins 7%.

Les experts estiment que le vote fera l'objet d'une féroce compétition entre le Parti républicain au pouvoir et une coalition des partis d'opposition menée par l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays, Gaguik Tsaroukian.

Ce dernier a notamment bâti sa campagne sur des promesses de réduire les prix du gaz et de l'électricité et d'augmenter les salaires des fonctionnaires et les retraites.

La plupart des partis en lice ont fait campagne sur des thèmes tels que "emplois, salaires, retraites", dans un pays où près de 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Pour sa part, le Parti républicain, dont la tête de liste est le ministre de la Défense, Viguen Sarkissian, a prôné la "sécurité et le progrès" pour l'Arménie.

Au moment du vote, "réfléchissez bien quel parti pourra vous garantir une meilleure vie et une plus grande sécurité", a lancé vendredi le président arménien Serge Sarkissian, qui dirige le parti.

"J'ai voté pour le Parti républicain, parce que le Premier ministre Karen Karapetryan est un homme énergique avec des idées neuves", a expliqué à l'AFP Svtlana Sarkissian, 37 ans, interrogée à la sortie d'un bureau de vote à Erevan.

En revanche, Garnik Mnatsakanian, 69 ans, explique avoir "voté pour Tsaroukian parce qu'il se préoccupe vraiment de la vie des gens ordinaires".

- Scrutin exemplaire -

Le souvenir des violences post-électorales qui ont secoué le pays il y a huit ans est encore vivant, et le gouvernement promet de tenir cette fois un scrutin exemplaire pour élire "un Parlement en qui la société aura confiance".

Serge Sarkissian, dont l'élection en 2008 a donné lieu à des affrontements entre la police et des partisans de l'opposition ayant fait 10 morts, a assuré à l'AFP avoir fait "d'énormes efforts pour que le vote crucial (de dimanche) soit impeccable".

L'opposition de son côté affirmait avant le début du scrutin que le gouvernement préparait des fraudes massives.

Et la délégation de l'Union européenne en Arménie et l'ambassade américaine avaient souligné pendant la campagne dans un communiqué commun leur "inquiétude face aux informations faisant état d'intimidation des électeurs, d'achat de votes, et de l'utilisation des ressources de l'administration en faveur de certains partis".

L'opposition dénonce aussi la réforme constitutionnelle de 2015, qu'elle considère comme conçue pour maintenir le parti de M. Sarkissian au pouvoir.

Cette réforme, initiée par le président et adoptée à l'issue d'un référendum contesté, prévoit de diminuer les pouvoirs de l'exécutif et d'accroître ceux du Parlement après la fin du second et dernier mandat de Serge Sarkissian, fin 2018.

Mais l'opposition y voit surtout une façon de permettre à Serge Sarkissian, 62 ans, de maintenir son emprise sur le pays en changeant de casquette l'année prochaine, prenant la direction effective de son parti politique.