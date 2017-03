Le Brésil appelé à manifester fin mars contre "l'impunité" des élus

Alors que le Brésil est secoué par les scandales de corruption, le mouvement citoyen "Vem Pra Rua" (VPR) appelle à une grande manifestation contre "l'impunité" le 26 mars, son dirigeant dénonçant la "tentative" de proches du président Temer "d'échapper à la justice".

Le conservateur Michel Temer "ne s'est pas entouré des bonnes personnes et est en train de laisser passer une grande opportunité d'être en phase avec la société", regrette Rogério Chequer dans un entretien à l'AFP.

Ce groupe, dont le nom signifie "Sors dans la rue", a déjà mobilisé des millions de personnes ces dernières années, contribuant notamment à la chute de la présidente de gauche Dilma Rousseff, destituée en 2016 pour maquillage des comptes publics.

La prochaine manifestation, sous le mot d'ordre "L'impunité ça suffit", vise des ministres et autres alliés politiques de M. Temer, ancien vice-président de Mme Rousseff et lui-même cité dans des enquêtes anticorruption, selon la presse.

En décembre, VPR s'était déjà mobilisé contre Renan Calheiros, alors président du Sénat, objet d'une douzaine de procédures pour des faits présumés de corruption : ces manifestations avaient rassemblé 200.000 personnes à Sao Paulo, un million dans tout le pays, selon les organisateurs.

Une mobilisation plus forte le 26 mars serait "un énorme succès", estime M. Chequer.

Après la parenthèse enchantée du carnaval, les Brésiliens retrouvent la dure réalité, marquée par la pire crise économique de l'histoire du pays et rythmée par les rebondissements du méga-scandale de corruption Petrobras.

L'opération "Lavage express" a révélé un vaste réseau de corruption ayant détourné quelque 6 milliards de réais (près de 2 milliards de dollars) du géant pétrolier d'Etat, et des dizaines de chefs d'entreprises et personnalités politiques de tous bords sont déjà inculpés ou emprisonnés.

D'autres tremblent face à la levée imminente du secret judiciaire sur les confessions de 77 cadres du groupe de BTP Odebrecht ayant noué des accords avec la justice en échange de remises de peines.

- 'Secouer l'ancienne politique' -

Le président Temer lui-même est mentionné dans au moins une de ces confessions, dont le contenu a fuité, et plusieurs de ses ministres ont été contraints de démissionner face à des accusations de corruption.

Sa cote de popularité est au plus bas (environ 13%) et les mesures d'austérité pour sortir le pays de la crise tardent à faire effet. Le chômage était en janvier au taux record de 12,6%.

Accusé par la gauche d'avoir soutenu un "coup d'État parlementaire" contre Dilma Rousseff, VPR entend "défendre la démocratie et l'éthique en politique, ainsi qu'un État plus efficace et allégé".

"La lutte contre la corruption est notre priorité, mais la rénovation politique est aussi nécessaire. Si nous ne renouvelons pas le Congrès, même les réformes actuelles du gouvernement risquent de ne pas aboutir", prévient M. Chequer, qui craint également que la majorité issue des élections de fin 2018 fasse machine arrière.

Même si le cri "Dehors Dilma" d'hier n'est pas près de se changer en "Dehors Temer", slogan adopté par les militants de gauche, le leader du VPR n'épargne pas pour autant le président actuel et son entourage.

Notamment le nouveau président du Sénat, Eunicio Oliveira, lui aussi mentionné dans l'enquête Petrobras.

Les derniers sondages donnent l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) favori de la prochaine élection présidentielle, pourtant poursuivi lui aussi dans cette enquête, mais M. Chequer espère "qu'avec le temps", les Brésiliens se décideront à "secouer l'ancienne politique".

Selon lui, la "nouvelle politique" ne devrait pas être incarnée par Sergio Moro, juge emblématique de l'enquête Petrobras, élevé au rang de héros national par de nombreux manifestants des mobilisations du VPR.

"Le juge Moro a un rôle fondamental, et il est à sa place", estime-t-il, assurant ne pas avoir lui-même d'ambition électorale.