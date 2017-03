Le chef de l'Eurogroupe cerné par l'Europe du sud après des propos ambigus

Les pays du sud de l'Europe réclament la tête du président de l'Eurogroupe, le Néerlandais Jeroen Dijsselbloem, après ses propos jugés "sexistes", "racistes" et "xénophobes", laissant entendre qu'ils dilapident leur argent en "schnaps" et en "femmes".

"Dans une Europe sérieuse, M. Dijsselbloem serait déjà viré", a lancé mercredi le Premier ministre socialiste du Portugal, Antonio Costa, le plus remonté contre le ministre des Finances des Pays-Bas.

"Il est inacceptable qu'une personne qui a un comportement comme cela et qui a une vision raciste, xénophobe et sexiste d'une partie des pays européens puisse présider une organisation comme l'Eurogroupe", qui réunit les 19 ministres des Finances des pays ayant adopté la monnaie unique, a poursuivi M. Costa.

La faute de M. Dijsselbloem: un long entretien lundi dans le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, dans lequel il avait insisté sur la solidarité des "pays du nord de la zone euro" avec les "pays en crise".

Avant d'ajouter: "Mais celui qui la réclame a aussi des devoirs. Je ne peux pas dépenser tout mon argent pour le schnaps (une eau de vie: ndlr) et les femmes et ensuite réclamer leur soutien."

Réputé pour son sérieux, son sens du compromis, mais aussi son franc parler, M. Dijsselbloem, un travailliste néerlandais, avait ensuite refusé mardi de s'excuser -- "Certainement pas !"-- face à des eurodéputés espagnols qui le lui demandaient.

Les réactions affluent, depuis, de toute l'Europe, surtout au sud, là où les effets de la crise financière se font le plus ressentir.

En Grèce, Dimitris Tzanakopoulos, porte-parole du gouvernement, a fustigé des "propos sexistes" et "des clichés qui creusent le fossé entre le nord et le sud".

En Italie, Matteo Renzi, ancien chef du gouvernement centre-gauche, des "réflexions stupides", ajoutant: "Le plus tôt il démissionnera, le mieux ce sera".

En Espagne, Luis de Guindos, ministre conservateur de l'Economie, a regretté "un commentaire malheureux, sur la forme comme sur le fond".

- 'Il a tort' -

M. de Guindos fait partie des candidats pressentis à la succession de M. Dijsselbloem à la présidence de l'Eurogroupe.

Le Néerlandais, âgé de 50 ans, s'apprête en effet à perdre son poste de ministre dans les prochains mois, après la déroute historique de son parti travailliste aux dernières législatives aux Pays-Bas.

Lui espère garder la tête de l'Eurogroupe, qu'il préside depuis 2013, au moins jusqu'à la fin de son mandat le 1er janvier 2018, et pourquoi pas plus tard, même s'il n'est plus ministre, mais à condition que ses collègues européens l'acceptent.

"Décider de ce qui se passera (...) revient à l'Eurogroupe", avait-il plaidé lundi lors d'une réunion à Bruxelles avec les autres ministres des Finances, juste avant la polémique.

Mais ses propos dans la presse allemande pourraient aujourd'hui lui porter préjudice.

Même la Commission européenne, qui tient en général à mesurer ses commentaires concernant les siens, semble vouloir se détacher de lui. "Je n'aurais pas dit ça, je pense qu'il a tort", a ainsi affirmé la commissaire à la Concurrence, la Danoise Margrethe Vestager.

"Chacun est responsable de ses commentaires", a ensuite souligné un porte-parole de l'exécutif européen, rappelant que son président Jean-Claude Juncker avait "toujours exprimé son respect, sa sympathie et même son amour pour le flanc sud de l'Europe".

Seul le puissant ministre des Finances allemand, Wolfgang Schaüble, a apporté son soutien au Néerlandais, dont "il estime beaucoup le travail", par la voix d'un porte-parole.

"Nous partons du principe" que M. Dijsselbloem continuera à présider "les prochaines réunions" de l'Eurogroupe "tant que le gouvernement"néerlandais est en place, a-t-il assuré.