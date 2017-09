Le cricket international amorce un retour au Pakistan

Le Pakistan, terre de cricket, s'apprête à faire un grand pas vers le retour sur son sol des compétitions internationales, près de neuf ans après un attentat contre un bus de joueurs sri-lankais qui avait sonné le glas du sport international dans le pays.

A partir de mardi, une série de trois matches de Twenty20, la version la plus courte et la plus populaire du jeu, sont prévus sous haute sécurité à Lahore, dans le même stade devant lequel avait eu lieu l'attaque.

Le 3 mars 2009, un commando lourdement armé avait attaqué devant le stade Kadhafi le convoi de l'équipe sri-lankaise, tuant six policiers qui escortaient les joueurs et deux civils, et blessant des joueurs.

Après ce drame, il avait fallu attendre mai 2015 pour qu'une formation étrangère, la modeste équipe du Zimbabwe, accepte de revenir jouer au Pakistan.

La série qui opposera cette semaine l'équipe nationale du Pakistan à une sélection de stars internationales rassemblées dans une équipe baptisée World XI (soit 11 joueurs venus du monde entier), est le tournoi de cricket de plus haut niveau joué au Pakistan depuis 2009.

La Fédération de cricket pakistanaise (PCB) espère que cela mettra définitivement fin à l'isolement sportif du Pakistan, permettant à la nouvelle génération de joueurs de goûter enfin aux joies galvanisantes des matches à domicile.

Seuls cinq joueurs de l'équipe actuelle ont déjà connu cette expérience.

"Je peux assurer à tous les fans de cricket pakistanais que cela nous a beaucoup manqué de ne pas jouer devant eux", a affirmé l'un de ces joueurs, le capitaine Sarfraz Ahmed.

"Mais j'ai confiance: grâce à cette série de matches, d'autres trouveront leur chemin jusqu'au Pakistan, et on fera de notre mieux pour gagner pour les fans à domicile".

- Au-delà du sport -

"Tous ceux qui sont impliqués dans ces matches sont conscients que les enjeux vont au-delà d'une simple victoire dans un match de cricket," souligne pour sa part l'entraîneur du World XI, le Zimbabwéen Andy Flower, ancien coach de l'Angleterre.

La sécurité s'est beaucoup améliorée au Pakistan ces dernières années, mais des groupes islamistes armés continuent de perpétrer des attaques spectaculaires, et les autorités sont sur le qui-vive.

Pas moins de 8.000 hommes du ministère de l'Intérieur seront déployés pour assurer la sécurité des équipes lors des trajets vers le stade Kadhafi.

Rues et magasins resteront fermés autour du stade, et les spectateurs soumis à de très stricts contrôles.

- Fans patients -

Un tel renforcement de la sécurité fait grogner les commerçants, mais ne décourage pas les fans.

"J'ai fait la queue pendant sept heures pour avoir mon ticket", dit avec fierté un étudiant, Mohammad Farooq.

Depuis 2009, les matches d'envergure censés se dérouler au Pakistan, y compris le championnat national, sont pour des raisons de sécurité joués aux Emirats arabes unis - entraînant 120 millions de dollars (plus de 100 M EUR) de frais supplémentaires, se plaint la fédération pakistanaise.

Le patron de la PCB, Najam Sethi, se dit "confiant que ces matches serviront à rouvrir la porte au cricket international au Pakistan".

Le Conseil international du cricket (ICC) a apporté un soutien crucial à cette démarche en y dépêchant un arbitre et en accordant un statut international aux rencontres jouées mardi, mercredi et vendredi.

"L'ICC souhaite voir les matches de crickets habituels se dérouler en toute sécurité dans tous ses pays membres", a souligné son patron, David Richardson.

"Nous sommes optimistes que cela sera la prochaine étape dans un retour durable et sûr du cricket international au Pakistan."

Quel que soit le résultat du tournoi à Lahore, s'il se passe sans encombre, il ouvrira la voie à une nouvelle étape éminemment symbolique: le retour de l'équipe du Sri Lanka.

Samedi, le Pakistan a annoncé une série de matches Twenty20 contre le Sri Lanka, la plupart en terrain neutre (à l'étranger), mais avec la possibilité d'une finale au stade Kadhafi.