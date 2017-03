Le Timor Oriental élit son président

Les électeurs du Timor Oriental votaient lundi à l'élection présidentielle, dont le favori est un ancien guérillero bénéficiant du soutien des deux principaux partis, un nouveau signe de stabilité dans ce jeune petit pays pauvre d'Asie du Sud-Est.

C'est le premier scrutin depuis le départ en 2012 de la force de maintien de la paix de l'ONU au Timor Oriental, Etat d'un peu plus d'un million d'habitants qui a accédé à l'indépendance en 2002, après vingt-quatre ans d'occupation sanglante indonésienne.

L'ancien guérillero Francisco Guterres, connu sous son nom de guerre "Lu-Olo", est le favori pour succéder à Taur Matan Ruak, qui ne se représente pas.

La fonction présidentielle est essentiellement honorifique dans ce pays situé sur la moitié est de l'île de Timor, dans l'archipel indonésien, et qui s'étend sur quelque 15.000 kilomètres carrés, soit un peu plus que la région Ile-de-France.

A la tête du deuxième parti politique du pays, le Fretilin, M. Guterres a reçu le soutien du héro de l'indépendance, Xanana Gusmao, et de son parti CNRT, le premier du Timor.

L'union des deux principales formations politiques pour ce scrutin va accroître la stabilité de cette nation qui a connu des violences à répétition depuis son indépendance il y a quinze ans, observent des analystes.

Huit candidats s'affrontent au premier tour de scrutin. Le vainqueur, qui doit remporter 50% plus une voix, aura une lourde tâche dans la mesure où les réserves de pétrole s'assèchent et où le pays doit trouver un accord avec l'Australie sur les lucratifs gisements pétroliers et gaziers.

En cas de ballotage dans cette ancienne colonie portugaise dont les langues officielles sont le portugais et le tétoum, une langue austronésienne, un deuxième tour sera organisé en avril.