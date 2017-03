Les acteurs des législatives en Bulgarie

Le duel serré attendu aux législatives bulgares de dimanche entre l'ex-Premier ministre conservateur Boïko Borissov et la présidente des socialistes Kornelia Ninova promet de faire la part belle aux petits partis dans le rôle d'arbitre en vue d'une coalition.

Voici les principaux acteurs de cette bataille qui se joue en un seul tour de scrutin.

Kornelia Ninova, actrice de la renaissance socialiste

Kornelia Ninova, 48 ans, fait souffler un vent de renouveau sur le Parti socialiste (PSB), peu populaire parmi les Bulgares depuis son dernier passage au pouvoir.

Énergique, s'adressant aux jeunes, elle a pris la tête du parti en mai dernier, évinçant les dirigeants socialistes traditionnels en introduisant un maximum de deux mandats au Parlement et à la direction du PSB. "Nous avons rénové le parti, il est temps de rénover le pays", déclare-t-elle.

Juriste et ancienne femme d'affaires, Mme Ninova a été en 2005 vice-ministre de l’Économie, deux ans après avoir adhéré au PSB. Elle serait la première femme à la tête d'un gouvernement bulgare.

Boïko Borissov, le boss

A 57 ans, le chef du parti conservateur Gerb a déjà décroché deux mandats de Premier ministre... et démissionné deux fois.

Large stature et tête rasée, cette ceinture noire de karaté est un ancien pompier à la carrière fulgurante. Garde du corps du dictateur communiste Todor Jivkov après sa chute du pouvoir en 1989, puis de l'ex-roi Siméon II à son retour d'exil, M. Borissov est devenu en 2001 haut responsable de la police.

Charismatique et spontané, il est devenu Premier ministre en 2009, a démissionné en 2013, été réélu en 2014.

Il brigue un troisième mandat en se présentant en garant de la stabilité, membre fidèle de l'UE et l'Otan, sans négliger les rapports "pragmatiques" avec Moscou.

Moustafa Karadayi, le bloc turc "patriotique"

Les 700.000 Turcs de Bulgarie, fruits de la domination ottomane sur les Balkans, sont historiquement représentés par le Mouvement pour les droits et libertés (MDL), qui se dit fidèle aux valeurs nationales bulgares.

Moustafa Karadayi, 46 ans, est le président de cette formation depuis avril 2016, ayant succédé à Lutvi Mestan qui a fondé un parti concurrent davantage tourné vers la Turquie, Dost.

Conciliateur et profil bas, reprenant les thèses du fondateur du MDL Ahmed Dogan, qui garde son autorité sur le parti, M. Karadayi critique "un abandon des valeurs kémalistes" par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Tant M. Borissov que Mme Ninova ont exclu de s'allier avec le MDL, troisième force du Parlement sortant mais jugé partenaire peu fiable.

Krassimir Karakatchanov, l'arbitre nationaliste

Arrivé troisième à l'élection présidentielle de novembre, Krassimir Karakatchanov, 51 ans, compte bien se positionner en arbitre du duel conservateurs/socialistes.

Il est l'un des trois chefs de file de la coalition "Patriotes Unis" hostile aux migrants, aux musulmans et aux Roms, ainsi qu'aux minorités sexuelles. Il estime que les Macédoniens sont des Bulgares, sans toutefois réclamer de territoires à ce pays voisin.

Sans remettre en cause l'appartenance à l'UE et à l'Otan, il estime que "la Bulgarie doit développer de bonnes relations avec d'autres acteurs comme la Russie et la Chine". Comme les socialistes, M. Karakatchanov souhaite une levée des sanctions imposées à la Russie.

Vesselin Marechki, autoproclamé "Trump" bulgare

Nouveau venu en politique, l'homme d'affaires Vesselin Marechki espère entrer au Parlement. Il pourrait aussi être un "faiseur de roi", penchant plutôt vers Gerb, pour former un gouvernement.

Propriétaire de pharmacies et de stations-service, M. Marechki, 49 ans, vend les carburants 15% moins cher que ses concurrents, dénonçant "le monopole" de la raffinerie pétrolière russe Lukoil et "le cartel" des distributeurs de carburants

Il aime se présenter en "Donald Trump bulgare". Ses adversaires l'accusent de "fraude fiscale". Il promet d'"écraser les voleurs" et d'aider les jeunes familles.