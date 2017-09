Les questions posées par l'essai nucléaire nord-coréen

Voici les principales questions qui se posent alors que la Corée du Nord a revendiqué dimanche l'essai "parfaitement réussi" d'une bombe à hydrogène :

- Bombe H ou bombe A ?

Pyongyang a affirmé dimanche avoir testé une bombe H (à hydrogène ou thermonucléaire) "d'une puissance sans précédent" et pouvant être installée sur son nouveau missile intercontinental.

Il s'agit du sixième essai nucléaire nord-coréen et le plus puissant à ce jour. Même si des experts l'estiment probable, il n'y a pas encore eu de confirmation indépendante qu'il impliquait une bombe H, beaucoup plus puissante que la bombe atomique classique déjà testée par Pyongyang.

La bombe H, basée sur le principe de la fusion nucléaire, libère une énergie supérieure aux températures et aux pressions régnant au coeur du soleil. Les Etats-Unis l'ont testée le 1er novembre 1952 et l'URSS un an après.

La plus grosse à avoir jamais explosé, lors d'un essai soviétique en octobre 1961, avait une puissance de 57 mégatonnes, théoriquement près de 4.000 fois plus que la bombe larguée sur Hiroshima. Aucune bombe H n'a à ce jour été utilisée en dehors de tirs d'essai.

La bombe A, elle, communément appelée "bombe atomique", utilise le principe de la fission nucléaire et a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Deux filières ont été développées d'entrée, l'une à l'uranium enrichi, l'autre au plutonium.

- Qu'est-ce qui change par rapport aux essais précédents ?

L'énergie dégagée lors de la secousse sismique (6,3 de magnitude) provoquée par l'essai était, selon les services météorologiques sud-coréens, cinq à six fois supérieure à celle de la secousse provoquée il y a un an par l'essai précédent.

L'explosion de septembre 2016 (5e essai, lors duquel Pyongyang n'a pas déclaré qu'il s'agissait d'une bombe H) avait provoqué un séisme de 5,3 de magnitude et dégagé une énergie de 10 kilotonnes, moins que la bombe d'Hiroshima (15 kilotonnes).

Le Nord, qui a réalisé son premier essai nucléaire en 2006, avait affirmé lors de son 4e essai en janvier 2016 avoir testé avec succès la bombe H. Mais les experts en ont douté en raison de la faible puissance détectée de l'explosion (six kilotonnes).

Dimanche, la télévision publique nord-coréenne a évoqué une bombe "d'une puissance sans précédent".

- Le dernier essai de Pyongyang ?

Pyongyang a affirmé que l'essai marquait "une occasion très importante, le fait d'atteindre le but final qui est de parachever la force nucléaire de l'Etat".

"Je pense que le Nord a atteint le stade où il n'a plus besoin de procéder à des essais. Davantage d'essais n'aurait aucun sens", a dit à l'AFP Koo Kab-Woo, professeur à l'Université des études nord-coréennes de Séoul.

Il souligne que le Pakistan, dont le programme nucléaire serait lié à celui de la Corée du Nord, a effectué six essais nucléaires au total et n'a peut-être pas trouvé nécessaire d'en faire d'autres.

"Si nous prenons l'exemple du Pakistan, le Nord pourrait en être aux étapes finales", ajoute-t-il.

Pour Cha Du-Hyeogn de l'Institut Asan des études politiques de Séoul, le Nord a fait une ultime démonstration de force avec l'essai d'une bombe H et veut que les Etats-Unis croient ce qu'il dit.

"Tous les essais technologiques peuvent être interprétés comme un jeu de poker", dit-il. "Vous voulez que votre adversaire interprète votre coup comme vous le souhaitez".

- Que va faire le Nord maintenant ?

Les analystes sont divisés pour savoir si de nouvelles provocations du Nord pourraient suivre l'essai de dimanche ou bien s'il pourrait permettre l'ouverture d'un dialogue.

Pyongyang a effectué en juillet deux essais réussis d'un missile balistique intercontinental ou ICBM, le Hwasong-14, censé mettre le territoire américain à portée de ses frappes. Mais des interrogations subsistent sur la fiabilité du missile et la capacité nord-coréenne à maîtriser la technologie du retour dans l'atmosphère d'une tête nucléaire.

Pyongyang, qui doit aussi prouver qu'il a réussi à miniaturiser la charge, pourrait lancer un autre ICBM ces prochains mois, estime M. Cha.

Le Nord pourrait aussi déployer son nouvel arsenal tout en cherchant une ouverture diplomatique avec Washington, pense le politologue Yoo Ho-Yeol, professeur à l'Université de Corée à Séoul. Ce déploiement interviendrait "au moment le plus propice pour maximiser son impact diplomatique", dit-il à l'AFP.

Pyongyang cherchera à faire reconnaître son statut de puissance nucléaire au sein de la communauté internationale, estime Go Myong-Hyun, chercheur à l'Institut Asan des études politiques.

- Comment vont réagir Séoul et Washington ?

Le président sud-coréen Moon Jae-In a réclamé "la punition la plus forte" contre Pyongyang, notamment via de nouvelles sanctions dans le cadre de l'ONU.

Le Sud discutera du déploiement des "actifs stratégiques les plus forts de l'armée américaine", selon lui, une référence potentielle à l'arsenal nucléaire tactique retiré de la péninsule par Washington en 1991.

Le président américain Donald Trump a affirmé qu'une politique d'"apaisement" envers Pyongyang "ne fonctionnera pas" et a dénoncé ses actions "très hostiles et dangereuses pour les Etats-Unis", qualifiant le Nord d'"Etat voyou".