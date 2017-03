L'ex-présidente Park passe sa première journée en prison

En tant que fille de dictateur et que présidente, Park Geun-Huye a vécu pendant près de 20 ans une existence dorée dans le vaste palais présidentiel de Séoul. Dans sa cellule, elle mangera des repas à un euro et fera la vaisselle elle-même.

La présidente destituée a été arrêtée et placée en détention provisoire vendredi par la justice dans le cadre d'un vaste scandale de corruption et de trafic d'influence.

Mme Park rejoint au Centre de détention d'Uiwang, au sud de la capitale, d'autres acteurs clé du scandale, dont sa confidente secrète Choi Soon-Sil ou l'héritier de l'empire Samsung, Lee Jae-Yong.

Ce Centre de détention est protégé par de hauts murs, des barbelés et des miradors.

La liste de ses anciens pensionnaires fait figure de Who's Who du monde des affaires et de la politique, entre un ex-président condamné pour corruption, un ex-patron de l'espionnage ou Chey Tae-Won, le président de SK, troisième conglomérat sud-coréen.

Le commun des détenus partage une cellule de 12 mètres carrés destinée à accueillir six personnes environ mais les VIP bénéficient d'une cellule individuelle en raison des craintes pour leur sécurité.

- Consultations -

Les cellules VIP mesurent 6,5 mètres carrés et comprennent un matelas pliable, un téléviseur, une petite armoire, un bureau, un WC et un lavabo. La presse sud-coréenne rapporte toutefois que compte-tenu de son statut, Mme Park pourrait bénéficier à elle toute seule d'une cellule de 12 m2.

Les détenus, qui sont tenus de revêtir l'uniforme -vert pour les femmes-, peuvent se laver à l'eau chaude deux fois par semaine.

Ils ont droit à trois repas quotidiens d'une valeur de 1.440 wons (1,2 euro) pièce et doivent laver leur plateau repas avant de le restituer. Aucune nourriture extérieure n'est autorisée.

Entre l'appel du matin (06H00) et celui du soir (21H00) les prisonniers peuvent être entendus par les magistrats du parquet ou rencontrer leur avocat. Une heure quotidienne d'exercice au grand air est aussi prévue.

Les autorités pénitentiaires ne fixent aucune limite aux consultations avec les avocats, si bien que les plus riches en profitent pour rester le plus longtemps possible dans la zone réservée aux visiteurs en compagnie de leur conseil.

Cho Yoon-Sun, l'ancienne ministre de la Culture de Mme Park actuellement jugée pour avoir dressé une liste noire d'artistes critiques envers le pouvoir, a pour avocat son mari. Selon le JoongAng Monthly Magazine, elle passe le plus clair de ses journées à son côté dans la zone des visites.

Mme Cho, ancienne avocate et ancienne banquière, a selon la presse du mal à s'accoutumer à la vie en prison, refusant de manger la nourriture fournie et subsistant essentiellement grâce aux fruits.

- Les cheveux défaits -

Mme Park, 65 ans, risque d'être inculpée de chefs multiples, allant de la corruption à l'abus de pouvoir, selon le parquet.

Tout est parti de son amie de 40 ans, qui est jugée pour s'être servie de son influence afin de soutirer des millions de dollars à des grands groupes industriels.

On ignore si la présidente destituée bénéficiera d'un traitement de faveur mais il s'agit d'une dégringolade de plus pour cette femme qui fut considérée pendant des décennies comme "la princesse" politique du pays.

La fille du défunt dictateur militaire Park Chung-Hee arbore depuis très longtemps une coiffure élaborée qui rappelle celle de sa mère assassinée et refuse d'être vue en public sans être passée entre les mains de ses stylistes.

Depuis qu'elle a quitté en début de mois la Maison Bleue, la présidence sud-coréenne, elle reçoit quotidiennement ses coiffeuses, deux soeurs dont chaque visite pourrait être facturée selon la profession 500.000 wons (415 euros).

Il faut des dizaines d'épingles en métal pour maintenir son chignon en place mais celles-ci sont interdites en prison pour raisons de sécurité.

Le député Lee Yong-Ju, un ancien procureur, a déclaré sur une radio: "au moment où Mme Park défera ses cheveux, où elle se réveillera en prison et se rendra compte qu'elle ne peut plus se coiffer, elle fera vraiment face à cette nouvelle réalité crue".